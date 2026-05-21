Мажилис поддержал новые меры для развития промышленности

Мажилис одобрил в первом чтении депутатские поправки по вопросам машиностроения. Законопроект также затрагивает отдельные вопросы обрабатывающей промышленности.

Документ предлагает повысить эффективность специальных экономических зон. Для этого хотят определить приоритетные виды деятельности, усилить контроль за участниками СЭЗ и ввести критерии отбора, чтобы не допускать дублирующих или невостребованных производств.

Также предлагается ввести понятие «промышленный кластер» вместо «территориального кластера». Это позволит предприятиям машиностроения из разных регионов объединяться и совместно развивать производство внутри страны.

Кроме того, в регионах могут создать комиссии, которые будут следить за использованием отечественных строительных материалов и оборудования на объектах, финансируемых за счет государства и квазигосударственного сектора. Эта мера направлена на то, чтобы подрядчики не заменяли казахстанскую продукцию импортной.

Законопроект также предусматривает встречные обязательства для бизнеса по развитию местного содержания и углублению локализации производства. Это должно поддержать отечественных производителей и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Отдельно документ регулирует работу компаний, которые занимаются сбором, хранением, переработкой и продажей лома черных и цветных металлов.