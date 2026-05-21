МФО напомнили о правилах общения с должниками в Казахстане

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана напомнило микрофинансовым организациям, что работа с заемщиками должна строиться не только на взыскании долгов, но и на соблюдении прав клиентов.

В ведомстве подчеркнули: отношения между МФО и заемщиками регулируются законом «О микрофинансовой деятельности», который определяет правила общения с клиентами - от момента выдачи займа до урегулирования просроченной задолженности.

Что обязаны делать МФО

По закону микрофинансовые организации должны соблюдать принципы честного и прозрачного взаимодействия с клиентами. Речь идет не только о корректном оформлении микрокредита, но и о понятном объяснении условий займа, процентных ставок и возможных рисков.

Кроме того, МФО обязаны рассматривать обращения заемщиков и не допускать недобросовестных методов работы.

Что происходит при просрочке

Если клиент допустил просрочку, организация обязана уведомить его об этом не позднее чем через 10 календарных дней с момента возникновения задолженности.

После получения уведомления у заемщика есть месяц, чтобы попытаться договориться с МФО об изменении условий договора.

К примеру, клиент может попросить:

- снизить процентную ставку;

- предоставить отсрочку платежей;

- продлить срок займа;

- провести реструктуризацию долга.

Сколько раз и в какое время МФО могут звонить должникам

Отдельно в агентстве напомнили о правилах телефонного общения с заемщиками.

По инициативе МФО звонки допускаются не более одного раза в сутки - с 9 утра до 9 вечера в будние дни. Это ограничение касается и звонков через интернет-приложения и мессенджеры.

При этом взаимодействовать с клиентом организации могут и другими способами: через информационные системы, письменные уведомления или иные каналы связи, предусмотренные договором микрокредита.