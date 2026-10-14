Минимальную зарплату в Казахстане могут повысить в 2027 году

В Казахстане минимальная заработная плата может повыситься в 2027 году. Этот вопрос обсуждается на уровне Правительства и Администрации Президента. Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.

По словам министра, на брифинге в Курултае, в текущем проекте бюджета минимальная заработная плата установлена на уровне 85 тысяч теңге. При этом Правительство рассмотрело несколько вариантов её повышения. Пока ни один из них не включён в проект бюджета.

«Думаю, результаты обсуждения будут объявлены в ближайшее время. Однако точные сроки назвать не могу», - сказал Серик Жумангарин на брифинге в Курултае.

Журналисты напомнили, что вопрос изменения минимальной заработной платы следовало обсудить до рассмотрения проекта бюджета в первом чтении. Однако в документе этот показатель остался без изменений.

По словам Жумангарина, бюджет рассматривается в трех чтениях, поэтому время для обсуждения ещё есть.

«Этот вопрос может решиться в ближайшее время. Если решение о повышении минимальной заработной платы будет принято, новый размер начнёт действовать со следующего года», - сообщил он.

В Казахстане минимальная заработная плата с 2024 года сохраняется на уровне 85 тысяч теңге. До этого она составляла 70 тысяч теңге. В 2025 году депутаты предлагали повысить её до 110 тысяч теңге.

Отметим, что в проекте бюджета на 2027 год минимальная заработная плата пока также указана в размере 85 тысяч теңге. Месячный расчётный показатель (МРП) установлен на уровне 4 693 теңге.

Для сравнения: в 2026 году МРП составляет 4 325 теңге.