Министр культуры ознакомился с реконструкцией театра драмы имени Мухтара Ауэзова
В этом году театр отмечает 100-летний юбилей.
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В рамках рабочей поездки в Алматы Министр культуры и информации Республики Казахстан Арман Кырыкбаев посетил Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова, где ознакомился с ходом реконструкции здания.
В ходе посещения Министру представили информацию о текущем этапе строительно-монтажных работ и техническом оснащении театра. Особое внимание было уделено качеству выполняемых работ, соблюдению строительных требований и установленных сроков завершения реконструкции.
Реконструкция направлена на сохранение его историко-архитектурного наследия и создание современных условий для творческой деятельности артистов и комфортного пребывания зрителей с учетом требований сценического искусства, безопасности и технического оснащения.
Реализация проекта находится на контроле Министерства культуры и информации Республики Казахстан.
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