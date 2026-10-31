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Министр культуры ознакомился с реконструкцией театра драмы имени Мухтара Ауэзова

В этом году театр отмечает 100-летний юбилей.

31 Октября 2026, 20:01
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Министерство культуры и информации РК 31 Октября 2026, 20:01
31 Октября 2026, 20:01
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Фото: Министерство культуры и информации РК

В рамках рабочей поездки в Алматы Министр культуры и информации Республики Казахстан Арман Кырыкбаев посетил Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова, где ознакомился с ходом реконструкции здания.

В ходе посещения Министру представили информацию о текущем этапе строительно-монтажных работ и техническом оснащении театра. Особое внимание было уделено качеству выполняемых работ, соблюдению строительных требований и установленных сроков завершения реконструкции.

Реконструкция направлена на сохранение его историко-архитектурного наследия и создание современных условий для творческой деятельности артистов и комфортного пребывания зрителей с учетом требований сценического искусства, безопасности и технического оснащения.

Реализация проекта находится на контроле Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

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