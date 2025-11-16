В Ливане израильская армия открыла огонь по миротворцам ООН из танка "Меркава", сообщает временные силы ООН в Ливане, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ведомости.

"Сегодня утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь по миротворцам ВСООНЛ из танка “Меркава” неподалеку от позиции, которую Израиль установил на ливанской территории", - говорится в заявлении UNIFIL.

Снаряды крупнокалиберного пулемета разорвались примерно в пяти метрах от миротворцев, которые передвигались пешком. Никто из персонала не пострадал. Миротворцам удалось связаться с ЦАХАЛ для прекращения огня, и танк отступил спустя 30 минут.

Ранее, в октябре 2024 года, израильская армия также по ошибке атаковала сотрудников UNIFIL, в результате чего двое миротворцев получили ранения. В ЦАХАЛ утверждали, что движение "Хезболла" намеренно действует рядом с постами миротворцев, подвергая их опасности.