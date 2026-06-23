13-этажный жилой дом полыхает в Астане

Сегодня 2026, 11:54
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МЧС РК Сегодня 2026, 11:54
Сегодня 2026, 11:54
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Фото: МЧС РК

В столичном районе "Байконыр" произошёл пожар в многоэтажном жилом доме.

В эти минуты огнеборцы продолжают ликвидацию пожара, возникшего в 13-этажном жилом доме, расположенном на улице Отырар.

По предварительной информации, сообщений о пострадавших на номер 112 не поступало.

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