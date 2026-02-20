В Алматы на площадке центра робототехники КазНУ имени аль-Фараби состоялась встреча членов Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» с активной молодежью и представителями IT-сферы, передает BAQ.KZ.

Делегацию возглавила Заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации Аида Балаева. В обсуждении также приняли участие депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Сергей Пономарев, представители Конституционной Комиссии, руководители общественных институтов и образовательной сферы, эксперты и ученые. Аудиторию составили студенты, молодые исследователи и участники городских IT-инициатив.

Выступая перед молодежью Аида Балаева подчеркнула, что проект Новой Конституции отражает переход страны к новому этапу развития, где ключевым ресурсом становится не сырье, а знания и потенциал граждан.

«В проекте новой Конституции человеческий капитал четко определен как главный приоритет развития страны. Особое значение придается образованию, науке, культуре и инновациям, а поддержка национальной культуры и сохранение историко-культурного наследия поднимаются до уровня конституционных принципов. Это показывает, что будущее государства опирается не только на природные ресурсы, но прежде всего на образованных граждан с высоким интеллектуальным потенциалом», – подчеркнула зампремьера.

Депутат Мажилиса Сергей Пономарев в своей речи отметил, что молодежь - главный интеллектуальный ресурс страны.

«Процветающим Казахстан сделают не нефть и не газ, а вы – ваш интеллект и ваш потенциал. Именно поэтому в проекте новой Конституции столько внимания уделяется знаниям, науке, инвестициям и инновациям. Мы уже приняли Цифровой кодекс, закон об искусственном интеллекте – один из первых в мире. Мы во многом опережаем других, и вы должны держать эту планку. Конституция становится ближе к людям, закрепляя принципы «Закон и порядок», уважение к правам и свободам человека, а также новые акценты – от волонтерства до экологической ответственности. Я считаю важным лично прийти на референдум и поддержать этот документ», – отметил он.

Председатель правления – ректор КазНПУ имени Абая Болат Тлеп, подчеркнул, что закрепление образования, науки и инноваций как стратегических приоритетов Основного закона задает долгосрочный вектор развития для академического и студенческого сообщества.

О цифровой трансформации рассказала председатель правления Казахстанского института общественного развития Жулдызай Искакова. Она напомнила, что сегодня более 90% государственных услуг доступны онлайн, а около 80% населения поддерживают ускоренные темпы цифровизации. При этом рост цифрового доверия усиливает риски интернет-мошенничества, что делает особенно актуальными положения проекта Конституции о защите персональных данных и обеспечении безопасности граждан в цифровой среде. Она также подчеркнула, что участие молодежи в голосовании является проявлением гражданской ответственности на новом этапе развития страны.

Практическую сторону развития IT-экосистемы Алматы обозначила председатель Общественного совета Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, основатель Qazaq IT Community и CEO Women in Tech Kazakhstan Асель Болатжан.

«Алматы уже является цифровым сердцем страны – здесь базируется около трети всех IT-компаний Казахстана, формирующих более половины объема IT-услуг. Следующий шаг – инфраструктурная поддержка системного уровня, включая создание интегрированных площадок для образования, стартапов и исследований. На фоне масштабной цифровизации особое значение приобретает закрепление цифровых прав человека. Проект новой Конституции предусматривает защиту персональных данных и неприкосновенность частной жизни и в цифровом пространстве», – отметила она.

Тему технологических вызовов продолжил доцент-исследователь кафедры электроники и астрофизики КазНУ Алдияр Агишев, подчеркнув, что правовые нормы должны отвечать темпам научно-технологического развития.

«Современные технологии меняют мир и ставят новые задачи. Закрепление в Конституции положений о цифровой безопасности и защите персональных данных – своевременный шаг. Развитие искусственного интеллекта опирается на инфраструктуру, данные и человеческий капитал. Спрос на вычислительные мощности растет стремительно – суперкомпьютерный кластер КазНУ уже сталкивается с нехваткой GPU-ресурсов для задач ИИ. Это подтверждает, что страна активно движется по пути технологического развития», – подчеркнул он.

О роли молодежи в информационно-разъяснительной работе и важности закрепления приоритетов образования и науки говорил председатель городского филиала молодежного крыла «Jastar ruhy» Дидарбек Дильдабек, отметив необходимость формирования культуры ответственности и грамотного поведения в цифровой среде. Позицию студенческого сообщества озвучил студенческий омбудсмен города Алматы Айболат Сембиев, подчеркнув, что внимание к науке и цифровизации открывает новые возможности для качественного образования и самореализации молодежи.

По итогам встречи участники подчеркнули, что обсуждение проекта Новой Конституции на площадке университета стало не только разъяснительным мероприятием, но и содержательным разговором о будущем страны, роли человеческого капитала, цифровых технологий и справедливых правил, которые должны обеспечить устойчивое развитие Казахстана на новом этапе.