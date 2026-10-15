Мост между Китаем и КНДР открыли через 12 лет после постройки
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15 октября по новому мосту через реку Ялу открылось движение между Китаем и Северной Кореей. Трехкилометровый четырехполосный мост достроили еще в 2014 году, сообщает Euronews.
Почему мост 12 лет стоял без движения
Открытие тогда отложили, потому что Пхеньян не успел достроить на своей стороне подъездные дороги, таможенные и технические сооружения. Потом началась пандемия, и Северная Корея надолго закрыла границы.
Железнодорожное сообщение между Пекином и Пхеньяном возобновили только в марте 2026 года.
Зачем двум странам второй мост
Новый мост так и назвали, «Новый большой мост через Ялуцзян».
Старый автомобильно-железнодорожный «Мост китайско-корейской дружбы» открыли в 1943 году. Больших нагрузок он не выдерживает, тяжелые и крупногабаритные грузы по нему везут с особой осторожностью.
Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил, что новый мост серьезно укрепит экономическое и торговое сотрудничество двух стран и поможет развитию гуманитарных контактов.
Китай остается крупнейшим торговым партнером Северной Кореи.
Мост в Россию открыли месяцем раньше
В начале сентября КНДР открыла мост в Россию. По оценкам Южной Кореи, экономика КНДР в 2025 году выросла более чем на 3% третий год подряд, и главной причиной там называют расширение экономического сотрудничества с Россией.
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