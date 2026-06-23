Моторные лодки столкнулись на реке Жайык в Атырауской области
В результате столкновения двух моторных лодок несколько человек оказались в воде.
Сегодня 2026, 14:16
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