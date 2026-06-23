В Атырауской области на реке Жайык (Урал) произошло столкновение двух маломерных судов. В результате инцидента пострадали два человека.

Происшествие случилось 22 июня около 23:35. Столкнулись лодки MAN-0468 и Dolphin ATR-0787. Очевидцы сняли момент столкновения на видео и распространили его в социальных сетях. На кадрах видно, как одно из судов частично задевает другое.

В результате аварии травмы получили два пассажира, находившиеся на борту лодки ATR-0787. Пострадавшие были доставлены в областную больницу.

В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области сообщили, что по факту происшествия начаты следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.