В Жамбылской области от сепсиса после кесарева сечения скончалась 30-летняя женщина, которая 22 дня находилась в коме. Ее родственники обратились с жалобой к Президенту, утверждая, что медицинская помощь была оказана с опозданием, сообщает BAQ.KZ.

После смерти Салтанат Нышанбай ее близкие направили официальные обращения Президенту Казахстана, в Генеральную прокуратуру и ряд государственных органов. Они считают, что причиной трагедии стали несвоевременное оказание медицинской помощи и врачебная халатность.

Салтанат скончалась 30 января 2026 года. У нее остались пятилетний сын и новорожденный ребенок.

Фото: Из личного архива Салтанат Нышанбай

«Она умерла не внезапно — три недели мучилась»

По словам родственников покойной, Салтанат во время беременности находилась в группе высокого риска. У нее наблюдались отеки, состояние ухудшалось. Однако, как утверждает семья, ее не поставили на полноценный учет по беременности и необходимые обследования не проводились своевременно.

По словам родных, медицинские работники затягивали оказание помощи, ссылаясь на статус обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Сестра покойной, Гульнур Тогызова, рассказала подробности:

«Моя сестра Салтанат Бакытбеккызы Нышанбай 2 января 2026 года экстренно родила путем кесарева сечения. Ребенок родился здоровым. Но мать так и не смогла его увидеть — после родов она находилась в реанимации. 5 января мы общались по WhatsApp, она сказала: “Через два дня меня переведут в палату”. 7 января врачи сообщили о сепсисе и удалили ей матку. После этой операции она не пришла в сознание и впала в кому. 22 дня находилась в крайне тяжелом состоянии и 30 января в 4:30 утра скончалась».

По словам родственников, в поликлинике по месту жительства, несмотря на беременность, ее не поставили на учет, сославшись на отсутствие оплаты по ОСМС, и не оказали полный объем медицинских услуг.

«Несмотря на беременность, отеки и ухудшение состояния, ее не взяли под полноценное медицинское наблюдение. Более того, в поликлинике взяли расписку на 41 тысячу тенге. Однако даже после этого помощь не была оказана в полном объеме. Беременная женщина фактически осталась без медицинской помощи из-за денег», — говорит Гульнур Тогызова.

Что известно о Салтанат

Родственники говорят, что она была образованным специалистом, свободно владела несколькими языками. В 2014–2018 годах училась в Harbin Engineering University в городе Харбин (КНР).

Фото: Из личного архива Салтанат Нышанбай

После окончания университета открыла собственное бюро переводов и сотрудничала с переводческими организациями в России, Грузии и США.

Фото: Из личного архива Салтанат Нышанбай

Кесарево сечение, сепсис и три недели в реанимации

2 января Салтанат провели кесарево сечение. По словам родных, после операции она пришла в сознание и разговаривала, однако позже ее состояние резко ухудшилось.

Семья считает, что сепсис был выявлен слишком поздно. Позже была удалена матка, развился септический шок и полиорганная недостаточность.

Что такое сепсис?

Сепсис — тяжелое состояние, возникающее из-за чрезмерной реакции иммунной системы на инфекцию. Инфекция распространяется через кровь по всему организму, нарушая работу органов. При отсутствии своевременного лечения может перейти в септический шок и представлять угрозу для жизни.

«Нам говорили, что состояние тяжелое, но не сообщали о конкретных рисках. Когда мы получили тело, увидели пролежни и признаки некроза. Это не появляется за один день. От нас скрывали правду. Новорожденный остался без матери. У Салтанат остались двое детей: пятилетний Жанторе и младенец Ханторе», — говорят родственники.

Фото: Гульнур Тогызова

Фото: Гульнур Тогызова

Они считают, что эклампсия (осложнение беременности) не могла стать прямой причиной сепсиса и что инфекционное осложнение не было своевременно диагностировано.

Вновь поднят вопрос ОСМС

Семья расценивает произошедшее не только как личную трагедию, но и как системную проблему. Они считают, что оказание медицинской помощи беременным женщинам не должно зависеть от статуса ОСМС.

«Если в Казахстане беременную женщину не принимают из-за статуса страхования, кому будущие матери должны доверять свою жизнь? Мы пишем не только ради нашей сестры, но ради каждой женщины», — говорится в обращении.

Какие требования выдвинуты?

Родственники требуют:

возбудить уголовное дело;

провести независимую судебно-медицинскую экспертизу;

дать правовую оценку действиям всех медицинских работников;

проверить факт сокрытия информации;

пересмотреть требования ОСМС в отношении беременных женщин.

По данному факту официальные органы дали краткие комментарии. Исполняющая обязанности главного врача Жамбылского областного перинатального центра Шолпан Жапаркулова подтвердила факт материнской смерти и сообщила о проведении служебной проверки.

В Департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что проверку проводит департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Жамбылской области. По итогам проверки, при наличии оснований, будет начато расследование.

Этот случай — трагедия не только одной семьи, но и всего общества. Жизнь матери и ребенка должна быть выше любой системы и документов. Если озвученные факты подтвердятся, речь будет идти не только об индивидуальной ответственности, но и о необходимости пересмотра проблем в системе здравоохранения. Сейчас главное — открытое, объективное и справедливое расследование произошедшего.