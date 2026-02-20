Смерть после родов: Родные погибшей обвиняют врачей и систему ОСМС
После смерти 30-летней Салтанат Нышанбай в Жамбылской области ее родственники отправили жалобу Президенту и в ряд компетентных органов.
В Жамбылской области от сепсиса после кесарева сечения скончалась 30-летняя женщина, которая 22 дня находилась в коме. Ее родственники обратились с жалобой к Президенту, утверждая, что медицинская помощь была оказана с опозданием, сообщает BAQ.KZ.
После смерти Салтанат Нышанбай ее близкие направили официальные обращения Президенту Казахстана, в Генеральную прокуратуру и ряд государственных органов. Они считают, что причиной трагедии стали несвоевременное оказание медицинской помощи и врачебная халатность.
Салтанат скончалась 30 января 2026 года. У нее остались пятилетний сын и новорожденный ребенок.
«Она умерла не внезапно — три недели мучилась»
По словам родственников покойной, Салтанат во время беременности находилась в группе высокого риска. У нее наблюдались отеки, состояние ухудшалось. Однако, как утверждает семья, ее не поставили на полноценный учет по беременности и необходимые обследования не проводились своевременно.
По словам родных, медицинские работники затягивали оказание помощи, ссылаясь на статус обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).
Сестра покойной, Гульнур Тогызова, рассказала подробности:
«Моя сестра Салтанат Бакытбеккызы Нышанбай 2 января 2026 года экстренно родила путем кесарева сечения. Ребенок родился здоровым. Но мать так и не смогла его увидеть — после родов она находилась в реанимации. 5 января мы общались по WhatsApp, она сказала: “Через два дня меня переведут в палату”. 7 января врачи сообщили о сепсисе и удалили ей матку. После этой операции она не пришла в сознание и впала в кому. 22 дня находилась в крайне тяжелом состоянии и 30 января в 4:30 утра скончалась».
По словам родственников, в поликлинике по месту жительства, несмотря на беременность, ее не поставили на учет, сославшись на отсутствие оплаты по ОСМС, и не оказали полный объем медицинских услуг.
«Несмотря на беременность, отеки и ухудшение состояния, ее не взяли под полноценное медицинское наблюдение. Более того, в поликлинике взяли расписку на 41 тысячу тенге. Однако даже после этого помощь не была оказана в полном объеме. Беременная женщина фактически осталась без медицинской помощи из-за денег», — говорит Гульнур Тогызова.
Что известно о Салтанат
Родственники говорят, что она была образованным специалистом, свободно владела несколькими языками. В 2014–2018 годах училась в Harbin Engineering University в городе Харбин (КНР).
После окончания университета открыла собственное бюро переводов и сотрудничала с переводческими организациями в России, Грузии и США.
Кесарево сечение, сепсис и три недели в реанимации
2 января Салтанат провели кесарево сечение. По словам родных, после операции она пришла в сознание и разговаривала, однако позже ее состояние резко ухудшилось.
Семья считает, что сепсис был выявлен слишком поздно. Позже была удалена матка, развился септический шок и полиорганная недостаточность.
Что такое сепсис?
Сепсис — тяжелое состояние, возникающее из-за чрезмерной реакции иммунной системы на инфекцию. Инфекция распространяется через кровь по всему организму, нарушая работу органов. При отсутствии своевременного лечения может перейти в септический шок и представлять угрозу для жизни.
«Нам говорили, что состояние тяжелое, но не сообщали о конкретных рисках. Когда мы получили тело, увидели пролежни и признаки некроза. Это не появляется за один день. От нас скрывали правду. Новорожденный остался без матери. У Салтанат остались двое детей: пятилетний Жанторе и младенец Ханторе», — говорят родственники.
Они считают, что эклампсия (осложнение беременности) не могла стать прямой причиной сепсиса и что инфекционное осложнение не было своевременно диагностировано.
Вновь поднят вопрос ОСМС
Семья расценивает произошедшее не только как личную трагедию, но и как системную проблему. Они считают, что оказание медицинской помощи беременным женщинам не должно зависеть от статуса ОСМС.
«Если в Казахстане беременную женщину не принимают из-за статуса страхования, кому будущие матери должны доверять свою жизнь? Мы пишем не только ради нашей сестры, но ради каждой женщины», — говорится в обращении.
Какие требования выдвинуты?
Родственники требуют:
-
возбудить уголовное дело;
-
провести независимую судебно-медицинскую экспертизу;
-
дать правовую оценку действиям всех медицинских работников;
-
проверить факт сокрытия информации;
-
пересмотреть требования ОСМС в отношении беременных женщин.
По данному факту официальные органы дали краткие комментарии. Исполняющая обязанности главного врача Жамбылского областного перинатального центра Шолпан Жапаркулова подтвердила факт материнской смерти и сообщила о проведении служебной проверки.
В Департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что проверку проводит департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Жамбылской области. По итогам проверки, при наличии оснований, будет начато расследование.
Этот случай — трагедия не только одной семьи, но и всего общества. Жизнь матери и ребенка должна быть выше любой системы и документов. Если озвученные факты подтвердятся, речь будет идти не только об индивидуальной ответственности, но и о необходимости пересмотра проблем в системе здравоохранения. Сейчас главное — открытое, объективное и справедливое расследование произошедшего.
