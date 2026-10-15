Мультфильм о наследии Ясави представили школьникам Астаны

В Национальном историко-культурном музее-заповеднике «Әзірет Сұлтан» состоялась премьера анимационного фильма «Истинное сокровище нашего предка Ясави». Мультфильм знакомит детей с духовным наследием Ходжи Ахмеда Ясави и основными ценностями, отражёнными в его хикметах.

Фильм создан с использованием искусственного интеллекта Султаном Байсеитом совместно с сотрудниками Научного центра ясавиведения.

На премьере директор музея-заповедника Ерлан Дакенов отметил важность знакомства подрастающего поколения с наследием Ясави в доступном и современном формате.

После просмотра школьники ответили на вопросы о жизни и учении Ясави, поделились впечатлениями и получили памятные подарки. В обсуждении фильма также приняли участие учёные, представители музея и средств массовой информации.