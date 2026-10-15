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Мультфильм о наследии Ясави представили школьникам Астаны

В музее-заповеднике «Әзірет Сұлтан» представили анимационный фильм о наследии Ясави.

15 Октября 2026, 02:32
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Министерство культуры и информации РК 15 Октября 2026, 02:32
15 Октября 2026, 02:32
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Фото: Министерство культуры и информации РК

В Национальном историко-культурном музее-заповеднике «Әзірет Сұлтан» состоялась премьера анимационного фильма «Истинное сокровище нашего предка Ясави». Мультфильм знакомит детей с духовным наследием Ходжи Ахмеда Ясави и основными ценностями, отражёнными в его хикметах.

Фильм создан с использованием искусственного интеллекта Султаном Байсеитом совместно с сотрудниками Научного центра ясавиведения.

На премьере директор музея-заповедника Ерлан Дакенов отметил важность знакомства подрастающего поколения с наследием Ясави в доступном и современном формате.

После просмотра школьники ответили на вопросы о жизни и учении Ясави, поделились впечатлениями и получили памятные подарки. В обсуждении фильма также приняли участие учёные, представители музея и средств массовой информации.

"Проект направлен на приобщение детей к учению Ясави, основанному на ценностях милосердия, честности, доброты и стремления к знаниям. Музей-заповедник планирует продолжить работу над подобными образовательными проектами", - отметили в минкультуры.

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