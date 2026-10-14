Мужчина скончался после конфликта из-за парковки в Алматы

В Алматы 37-летний мужчина скончался в больнице после конфликта с соседом из-за парковочного места. По словам родственников, во время ссоры один из участников получил ножевое ранение в шею. В полиции подтвердили задержание подозреваемого, передает BAQ.KZ.

Что произошло

По информации, распространившейся в социальных сетях, вечером 4 октября между 37-летним Данилом Щетниковым и его соседом произошёл спор из-за парковочного места. Словесный конфликт перерос в драку.

Как утверждают близкие погибшего, после ссоры один из участников позвонил своему брату. Приехавший мужчина, по их словам, ударил Данила ножом в шею.

Пострадавшего доставили в больницу, однако спустя неделю он скончался.

Что сообщили в полиции

В ответ на запрос редакции BAQ.KZ в Департаменте полиции Алматы сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемый был сразу же задержан и взят под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в полиции.

Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Алматы.