В Казахстане за десять месяцев 2026 года выявили 6,5 тысячи правонарушений, связанных с наркотиками, в том числе более 3 тысяч наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято свыше 32 тонн наркотических веществ, включая более одной тонны синтетических наркотиков.

По данным МВД, за отчётный период пресечена деятельность восьми организованных преступных групп, одна из которых являлась транснациональной. Задержаны 10 лидеров и 43 участника ОПГ. Кроме того, правоохранители ликвидировали 23 нарколаборатории и 94 фитолаборатории, а также выявили 147 фактов контрабанды наркотиков.

В рамках международного сотрудничества проведены две внешние контролируемые поставки наркотических средств. Ещё 18 таких мероприятий организовали на территории Казахстана.

Отдельное внимание МВД уделяет противодействию наркобизнесу в цифровом пространстве. В систему «Кибернадзор» внесли около 30 тысяч интернет-ресурсов с противоправным контентом. Заблокировано более 11 тысяч сайтов и почти 14 тысяч карт-счетов на общую сумму свыше 283 млн тенге.

«МВД продолжит комплексную работу по пресечению наркопреступности», — отметил представитель пресс-службы ведомства Мадияр Сейтжагыпар.

Работа проводится в рамках реализации принципа «Закон и Порядок».