МВФ: страны Центральной Азии и Кавказа сохраняют устойчивость

Большинство стран Центральной Азии и Кавказа сохраняют относительную экономическую устойчивость на фоне последствий войны на Ближнем Востоке. Однако темпы роста экономики региона в ближайшие годы снизятся. Об этом заявил директор Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Джихад Азур на брифинге в Бангкоке.

Согласно прогнозу МВФ, после роста на 6,2% в 2025 году экономика региона увеличится на 5,2% в 2026 году и на 5% в 2027 году. Поддержку странам продолжат оказывать цены на сырьевые товары, денежные переводы мигрантов и проводимые реформы.

В 2026 году для Казахстана прогноз экономического роста составляет 4,4%. Средняя инфляция в регионе, по оценкам фонда, составит 8% в 2026 году и 6,7% в 2027 году.

Дальнейшие экономические перспективы будут зависеть от восстановления добычи энергоносителей и торговли, а также от способности стран сохранять макроэкономическую стабильность. По словам Джихада Азура, прогноз остаётся крайне неопределённым, а одним из основных рисков является затягивание конфликта на Ближнем Востоке.