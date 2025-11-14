Мы должны удвоить объем производства до 2030 года — Токаев о будущем АПК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие во втором Форуме работников сельского хозяйства, выразив признательность всем, кто трудится в аграрном секторе страны, передает BAQ.KZ.
Президент отметил, что именно труд фермеров, животноводов и крестьян играет ключевую роль в развитии и процветании Казахстана.
"Прежде всего, хотел бы поздравить всех работников сельского хозяйства с профессиональным праздником. Это день, когда чествуют настоящих людей труда. Фермеры, животноводы, крестьяне вносят весомый вклад в развитие и процветание нашей страны. Выражаю вам искреннюю благодарность за нелегкий труд", — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул стратегическое значение отрасли и отметил важность второго по счету форума, посвященного вопросам аграрного сектора.
"Сегодня мы проводим уже второй Форум, посвященный вопросам аграрного сектора, с участием квалифицированных специалистов из регионов страны. Поэтому сегодняшнее мероприятие по праву можно назвать событием общенационального масштаба. Выступившие участники озвучили глубокие и взвешенные предложения, которые необходимо внимательно изучить и обязательно учесть в дальнейшей работе", — добавил он.
Особое внимание глава государства уделил урожаю текущего года.
"Сельское хозяйство всегда находится в центре внимания государства. Как Президент я придаю особое значение динамичному развитию этой отрасли. Недаром в народе говорят: "Егін ексе – ел тоқ" ("Богатый урожай – залог благополучия"). В прошлом году мы собрали хороший урожай и достигли рекордных показателей за последнее десятилетие. В этом году успешно завершились осенние полевые работы. Нашими аграриями собрано 27 млн тонн зерна. Все регионы внесли весомый вклад в пополнение закромов страны. Самого высокого показателя добилась Акмолинская область (7,5 млн тонн). Как вы знаете, в сентябре я лично посетил регион, чтобы ознакомиться с ходом уборочной кампании", — сообщил Токаев.
Он также отметил масштабные достижения отрасли за последние годы.
"Сегодня 37% населения нашей страны, то есть 7,5 млн человек, проживают в сельской местности. С селом связаны истоки нашего народа, его духовные корни. Так было прежде, так будет и впредь. В конечном счете, прогресс сельского хозяйства – это развитие сел, регионов, а значит, и всей страны. В последние годы в отрасли проводятся масштабные реформы. Обеспечена стабильность основных показателей. За десять месяцев этого года рост экономики составил 6,4%", — сказал президент.
Токаев обратил внимание на инвестиции и производительность в агросекторе.
"Динамично развивается и сельское хозяйство. С начала года инвестиции в основной капитал АПК увеличились более чем на 20%, достигнув 790 млрд тенге. Производительность труда за три года выросла на 37,3%. Казахстан занимает 32-е место в глобальном рейтинге продовольственной безопасности (Global Food Security Index). Это хороший показатель, однако он не означает, что можно сидеть сложа руки и почивать на лаврах", - отметил глава государства.
Президент подчеркнул потенциал страны.
"Скажем откровенно, мы все еще не в полной мере используем огромный потенциал сельского хозяйства. Казахстан занимает 6-е место в мире по площади пастбищных земель и 8-е место – по площади посевных угодий. Иными словами, у нас есть все необходимые ресурсы, нужно лишь использовать их эффективно. За последние десять лет объем валовой продукции сельского хозяйства вырос более чем в 2,5 раза – с 3,3 трлн до 8,3 трлн тенге. До 2030 года мы должны еще раз удвоить этот показатель. Это вполне посильная для нас задача. Принят Национальный план развития, в котором четко определены наши цели и задачи. Теперь самое главное – качественная работа и достижение конкретных результатов. Поэтому, прежде всего, хочу остановиться на актуальных вопросах развития сельского хозяйства", - добавил он.
