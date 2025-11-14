Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие во втором Форуме работников сельского хозяйства, выразив признательность всем, кто трудится в аграрном секторе страны, передает BAQ.KZ.

Президент отметил, что именно труд фермеров, животноводов и крестьян играет ключевую роль в развитии и процветании Казахстана.

"Прежде всего, хотел бы поздравить всех работников сельского хозяйства с профессиональным праздником. Это день, когда чествуют настоящих людей труда. Фермеры, животноводы, крестьяне вносят весомый вклад в развитие и процветание нашей страны. Выражаю вам искреннюю благодарность за нелегкий труд", — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул стратегическое значение отрасли и отметил важность второго по счету форума, посвященного вопросам аграрного сектора.

"Сегодня мы проводим уже второй Форум, посвященный вопросам аграрного сектора, с участием квалифицированных специалистов из регионов страны. Поэтому сегодняшнее мероприятие по праву можно назвать событием общенационального масштаба. Выступившие участники озвучили глубокие и взвешенные предложения, которые необходимо внимательно изучить и обязательно учесть в дальнейшей работе", — добавил он.

Особое внимание глава государства уделил урожаю текущего года.

"Сельское хозяйство всегда находится в центре внимания государства. Как Президент я придаю особое значение динамичному развитию этой отрасли. Недаром в народе говорят: "Егін ексе – ел тоқ" ("Богатый урожай – залог благополучия"). В прошлом году мы собрали хороший урожай и достигли рекордных показателей за последнее десятилетие. В этом году успешно завершились осенние полевые работы. Нашими аграриями собрано 27 млн тонн зерна. Все регионы внесли весомый вклад в пополнение закромов страны. Самого высокого показателя добилась Акмолинская область (7,5 млн тонн). Как вы знаете, в сентябре я лично посетил регион, чтобы ознакомиться с ходом уборочной кампании", — сообщил Токаев.

Он также отметил масштабные достижения отрасли за последние годы.

"Сегодня 37% населения нашей страны, то есть 7,5 млн человек, проживают в сельской местности. С селом связаны истоки нашего народа, его духовные корни. Так было прежде, так будет и впредь. В конечном счете, прогресс сельского хозяйства – это развитие сел, регионов, а значит, и всей страны. В последние годы в отрасли проводятся масштабные реформы. Обеспечена стабильность основных показателей. За десять месяцев этого года рост экономики составил 6,4%", — сказал президент.

Токаев обратил внимание на инвестиции и производительность в агросекторе.

"Динамично развивается и сельское хозяйство. С начала года инвестиции в основной капитал АПК увеличились более чем на 20%, достигнув 790 млрд тенге. Производительность труда за три года выросла на 37,3%. Казахстан занимает 32-е место в глобальном рейтинге продовольственной безопасности (Global Food Security Index). Это хороший показатель, однако он не означает, что можно сидеть сложа руки и почивать на лаврах", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул потенциал страны.