На Филиппинах произошло извержение вулкана
Волна пепла поднялась на 2 тыс. метров над кратером.
Сегодня 2026, 03:34
86Фото: Report
Извержение вулкана Канлаон произошло на Филиппинах. Об этом сообщает издание GMA news со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии страны, передает BAQ.KZ.
Сообщается, что извержение длилось две минуты.
"В результате этого события образовался темно-серый шлейф извержения, который поднялся на 2 тыс. метров над кратером, а затем сместился на юго-запад", - сообщает издание.
В районе вулкана объявлен второй уровень тревоги. В радиусе четырех километров строго запрещено находиться.
