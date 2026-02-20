Извержение вулкана Канлаон произошло на Филиппинах. Об этом сообщает издание GMA news со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии страны, передает BAQ.KZ.

Сообщается, что извержение длилось две минуты.

"В результате этого события образовался темно-серый шлейф извержения, который поднялся на 2 тыс. метров над кратером, а затем сместился на юго-запад", - сообщает издание.

В районе вулкана объявлен второй уровень тревоги. В радиусе четырех километров строго запрещено находиться.