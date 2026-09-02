На границе Казахстана за месяц задержали более 5,5 тысячи нарушителей

В августе пограничники задержали 5 588 нарушителей, из них 4 907 иностранцев. За тот же месяц пресечено 2 089 попыток незаконного перемещения товаров и грузов через государственную границу, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на КНБ.

Самая крупная часть нарушений пришлась на горюче-смазочные материалы. Пограничники зафиксировали 1 061 такой случай и не допустили перемещения более 159 тонн ГСМ.

Еще 751 эпизод был связан с товарами народного потребления. Их стоимость превысила 1,8 млрд тенге. В 179 случаях через границу пытались незаконно провезти валюту на сумму более 1,5 млрд тенге.

Отдельно выявили 30 фактов, связанных с наркотиками. Еще 68 случаев касались оружия и боеприпасов. Изъяты 5 единиц пневматического оружия, 130 единиц холодного оружия и 228 боеприпасов.

В акватории Каспийского моря пограничники пресекли 61 факт браконьерства. У нарушителей изъяли орудия незаконного лова и рыбу осетровых видов.

По оценке КНБ, предотвращенный ущерб превысил 561 млн тенге.

По итогам августа Пограничная служба возбудила 63 уголовных дела. Еще 4 886 административных дел находятся в производстве. Сумма назначенных штрафов превысила 40 млн тенге.

Материалы по остальным нарушениям переданы в правоохранительные и судебные органы.