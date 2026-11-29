На избирательных участках Астаны созданы условия для голосования незрячих людей
Избирателям с нарушением зрения при голосовании предоставляются специальные трафареты.
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В Астане в ходе выборов депутатов маслихата созданы все условия для голосования граждан с особыми потребностями. Сегодня граждане с нарушениями зрения пришли на избирательные участки в столице и сделали свой выбор.
По информации акимата Астаны, на избирательных участках столицы сформирована доступная среда для людей с ограниченными возможностями и маломобильных граждан. В частности, участки оборудованы пандусами, тактильными указателями и специальными кабинами, адаптированными для граждан, пользующихся инвалидными колясками.
Избирателям с нарушением зрения при голосовании предоставляются специальные трафареты. Кроме того, гражданам с нарушением слуха оказывают услуги сурдопереводчики.
На избирательных участках также дежурят волонтеры, которые оказывают гражданам необходимую помощь. А для жителей, которые не могут самостоятельно добраться до места голосования, организована служба инватакси.
Отметим, что на 446 избирательных участках столицы созданы условия для реализации избирательного права всеми гражданами на равных условиях.
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