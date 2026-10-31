На Каспии изъяли 88 километров браконьерских сетей

В акватории Каспийского моря по итогам специальных оперативно-профилактических мероприятий выявили 126 правонарушителей. Пограничная служба КНБ Казахстана также изъяла 88 километров орудий браконьерского лова.

Как сообщили в ведомстве, рейды проводились в октябре совместно с государственными органами. В ходе мероприятий задержали 44 маломерных судна и изъяли 11,5 килограмма наркотических средств.

Кроме того, в обнаруженных браконьерских сетях находились 2 337 рыб осетровых и частиковых видов. Всю рыбу выпустили обратно в естественную среду обитания.

По итогам рейдов нарушителям назначили административные штрафы на общую сумму свыше 4,5 миллиона тенге.

Предотвращённый ущерб государству, по данным КНБ, превысил 840 миллионов тенге.

Пограничная служба напомнила гражданам о необходимости соблюдать установленные режимы и правила пребывания в акватории Каспийского моря.