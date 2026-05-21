На массовую гибель тюленей отреагировали в Мангистауской области

Комитет рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства прокомментировал ситуацию с гибелью тюленей в Мангистауской области.

Ранее на берегу Каспийского моря обнаружены 35 тела мертвых тюленей. В комитете подчеркнули, что ситуация находится под контролем, а специалисты продолжают выяснять причины случившегося.

На побережье Тупкараганского района тела животных были найдены в сильно разложившемся состоянии. По предварительным данным, гибель могла произойти более месяца назад, а на берег их вынесло недавними штормовыми ветрами.

По информации специалистов, на месте проведены необходимые отборы биоматериалов и проб воды и почвы. Однако из-за сильного разложения туш полноценные ветеринарные исследования провести не удалось.

Ученые Института гидробиологии и экологии отмечают, что одной из возможных причин может быть ослабление иммунитета животных, что делает их более уязвимыми к инфекционным заболеваниям. Точные выводы будут сделаны по итогам лабораторных анализов.

В Комитете рыбного хозяйства подчеркнули, что мониторинг побережья продолжается, а все обнаруженные туши были собраны и утилизированы с соблюдением санитарных норм. Ситуация остается на постоянном контроле.