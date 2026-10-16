На Саина в Алматы на три дня перекроют участок дороги

В Алматы с утра 17 октября временно ограничат движение на участке улицы Саина. Перекрытие связано с укладкой нового асфальта.

С 07:00 17 октября до 23:00 19 октября движение закроют по восточной стороне улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Монке би. Ограничения затронут и улицу Шарипова.

На участке установят предупреждающие знаки. Водителей просят заранее планировать маршрут.

Информацию об ограничениях движения публикуют в Telegram-канале @AlmatyJoly, на страницах акимата, а также в 2GIS и «Яндекс Картах».