На Саина в Алматы на три дня перекроют участок дороги
16 Октября 2026, 20:24
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16 Октября 2026, 20:2416 Октября 2026, 20:24
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В Алматы с утра 17 октября временно ограничат движение на участке улицы Саина. Перекрытие связано с укладкой нового асфальта.
С 07:00 17 октября до 23:00 19 октября движение закроют по восточной стороне улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Монке би. Ограничения затронут и улицу Шарипова.
На участке установят предупреждающие знаки. Водителей просят заранее планировать маршрут.
Информацию об ограничениях движения публикуют в Telegram-канале @AlmatyJoly, на страницах акимата, а также в 2GIS и «Яндекс Картах».
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