На севере Казахстана за день вспыхнули два лесных пожара

17 Октября 2026, 05:22
АВТОР
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icdo.org 17 Октября 2026, 05:22
17 Октября 2026, 05:22
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Фото: icdo.org

В пятницу, 16 октября, в государственном лесном фонде Казахстана зарегистрировали два лесных пожара. Оба возгорания произошли в Северо-Казахстанской области. По данным лесной охраны, очаги обнаружили во время наземного патрулирования.

Для тушения задействовали необходимые силы и средства. Оба пожара удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать, не допустив их распространения на значительные площади. Казахстанцев призвали соблюдать правила пожарной безопасности в пожароопасный период.

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