На севере Казахстана за день вспыхнули два лесных пожара

В пятницу, 16 октября, в государственном лесном фонде Казахстана зарегистрировали два лесных пожара. Оба возгорания произошли в Северо-Казахстанской области. По данным лесной охраны, очаги обнаружили во время наземного патрулирования.

Для тушения задействовали необходимые силы и средства. Оба пожара удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать, не допустив их распространения на значительные площади. Казахстанцев призвали соблюдать правила пожарной безопасности в пожароопасный период.