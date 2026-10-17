На севере Казахстана за день вспыхнули два лесных пожара
17 Октября 2026, 05:22
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17 Октября 2026, 05:2217 Октября 2026, 05:22
206Фото: icdo.org
В пятницу, 16 октября, в государственном лесном фонде Казахстана зарегистрировали два лесных пожара. Оба возгорания произошли в Северо-Казахстанской области. По данным лесной охраны, очаги обнаружили во время наземного патрулирования.
Для тушения задействовали необходимые силы и средства. Оба пожара удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать, не допустив их распространения на значительные площади. Казахстанцев призвали соблюдать правила пожарной безопасности в пожароопасный период.
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