Начальник управления полиции города Атырау Бактыбек Исаев задержан и помещён в изолятор временного содержания. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как уточнили в ведомстве, в ходе плановой служебной проверки были выявлены факты противоправных действий со стороны руководителя городской полиции.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование. В установленном порядке он уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и водворён в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - сообщили в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что решения приняты в рамках принципиальной линии, проводимой Министром внутренних дел, направленной на обеспечение законности и неотвратимости ответственности за любые нарушения служебной дисциплины и закона, вне зависимости от занимаемой должности.