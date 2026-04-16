Задержали начальника полиции Атырау Бактыбека Исаева
Возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.
Начальник управления полиции города Атырау Бактыбек Исаев задержан и помещён в изолятор временного содержания. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент BAQ.KZ.
Как уточнили в ведомстве, в ходе плановой служебной проверки были выявлены факты противоправных действий со стороны руководителя городской полиции.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование. В установленном порядке он уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и водворён в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - сообщили в МВД.
В ведомстве подчеркнули, что решения приняты в рамках принципиальной линии, проводимой Министром внутренних дел, направленной на обеспечение законности и неотвратимости ответственности за любые нарушения служебной дисциплины и закона, вне зависимости от занимаемой должности.
