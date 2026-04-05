Нацбанк Казахстана опубликовал курсы валют на 5 апреля
Вчера 2026, 11:22
4Фото: Pixabay.com
Национальный банк Казахстана опубликовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на 5 апреля, сообщает BAQ.KZ.
Согласно данным регулятора, курс доллара США установлен на уровне 470,46 тенге, евро — 543,10 тенге, а российского рубля — 5,86 тенге.
Также сообщается, что китайский юань составляет 68,38 тенге, фунт стерлингов — 622,42 тенге, дирхам ОАЭ — 128,13 тенге.
Курс кыргызского сома установлен на уровне 5,38 тенге, турецкой лиры — 10,55 тенге, украинской гривны — 10,79 тенге.
Самое читаемое
- Почти 900 нарушений ПДД выявили за сутки в Алматинской области
- В Шымкенте внедряют пилотный проект по раздельному сбору отходов
- Рынки Актобе не обеспечены холодильными витринами и водопроводом: аким проверил состояние
- Двое полицейских пострадали во время конфликта в Атырауской области
- Новые точки притяжения появятся в Астане