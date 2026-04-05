Нацбанк Казахстана опубликовал курсы валют на 5 апреля

Вчера 2026, 11:22
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: Pixabay.com

Национальный банк Казахстана опубликовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на 5 апреля, сообщает BAQ.KZ.

Согласно данным регулятора, курс доллара США установлен на уровне 470,46 тенге, евро — 543,10 тенге, а российского рубля — 5,86 тенге.

Также сообщается, что китайский юань составляет 68,38 тенге, фунт стерлингов — 622,42 тенге, дирхам ОАЭ — 128,13 тенге.

Курс кыргызского сома установлен на уровне 5,38 тенге, турецкой лиры — 10,55 тенге, украинской гривны — 10,79 тенге.

Самое читаемое

Наверх