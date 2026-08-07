Национальный банк Казахстана подвел итоги реализации Стратегии цифровизации и управления данными за второй квартал 2026 года. На встрече в формате Quarterly Business Review (QBR) представили новые цифровые проекты, которые должны упростить работу финансового сектора, усилить контроль за рынком и расширить применение искусственного интеллекта.

Одним из главных новшеств стала Единая надзорная платформа SupTech – интеллектуальная система, которая будет использоваться для контроля за рынком цифровых активов и платежными организациями. Она объединяет весь процесс надзора: от ведения реестров и анализа отчетности до блокчейн-аналитики и автоматизации проверок. Уже со второго полугодия 2026 года надзор планируют полностью перевести в новую систему.

Также были представлены совместные инициативы Национального банка и Alatau City Authority по развитию цифровых финансовых активов и решений на базе искусственного интеллекта.

Цифровой тенге и ИИ становятся частью повседневной работы

Отдельное внимание уделили развитию проекта «Цифровой тенге». Национальный банк показал портал смарт-контрактов для собственных закупок. Он уже интегрирован с платформой цифрового тенге и системой закупок регулятора. Новый сервис позволит автоматизировать финансовые операции и в будущем использовать цифровой тенге в различных сценариях.

Продолжается и развитие единой системы управления данными. Среди новых решений – личный кабинет для участников финансового рынка, развитие единого хранилища данных Национального банка и модернизация портала открытых данных. Кроме того, создаются новые аналитические инструменты для оперативного мониторинга кредитования экономики.

Активно развивается и внутренняя платформа NBK AI, которая становится цифровым рабочим пространством сотрудников Национального банка. С апреля по июль количество активных пользователей платформы выросло на 54%, а сегодня в ней уже работают 10 цифровых сервисов. Для сотрудников, дочерних организаций и разработчиков без навыков программирования созданы отдельные цифровые среды.

Во время конкурса NBK AI Challenge более ста команд из центрального аппарата и региональных филиалов Национального банка в течение восьми недель разрабатывали собственные решения для автоматизации рабочих процессов. Лучшие восемь проектов представили руководству и теперь рассматривают возможность их внедрения.