Национальный банк представил единую надзорную платформу SupTech, которая будет отслеживать рынок цифровых активов и работу платёжных организаций, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу регулятора.

SupTech, сокращение от supervisory technology, это надзорные технологии. Смысл в том, чтобы регулятор получал данные с рынка автоматически и видел проблемы в цифрах, а не по итогам проверок постфактум. Для рынка криптоактивов такие системы особенно востребованы из-за скорости операций.

Разработку показали на ежеквартальном разборе результатов Quarterly Business Review, где Нацбанк подводит промежуточные итоги своей Цифровой стратегии. Там же представили планы Alatau City Authority по развитию цифровых сервисов и решений на основе искусственного интеллекта.

Отдельно отчитались по внутренней платформе NBK AI. С апреля по июль 2026 года число активных пользователей за месяц выросло на 54%. Показатель считают по тем, кто реально заходил в систему, а не по количеству заведённых учётных записей.

Сейчас на платформе работают десять сервисов, доведённых до рабочего состояния. Для неё создали три среды. Первая внутренняя, для сотрудников самого банка. Вторая внешняя, для дочерних организаций. Третья, песочница, позволяет собирать цифровые решения тем, кто не умеет программировать.

Заодно объявили победителей внутреннего конкурса NBK AI Challenge. Сотрудники представили собственные проекты и показали, как искусственный интеллект решает их повседневные задачи.