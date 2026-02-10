Нацбанк выступил за повышение порогов для досрочного снятия пенсионных накоплений
Глава регулятора считает, что действующие механизмы могут негативно повлиять на уровень будущих пенсионных выплат.
Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов заявил о необходимости пересмотра подходов к досрочным изъятиям пенсионных накоплений. Об этом он сообщил в ходе расширенного заседания Правительства, передает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, действующие механизмы могут негативно повлиять на уровень будущих пенсионных выплат.
"Вместе с тем считаем, что для достойного уровня пенсионных выплат необходимо повысить коэффициент замещения. Это потребует ужесточения подходов к порогам досрочных изъятий", - заявил Тимур Сулейменов.
Он отметил, что пенсионные активы продолжают расти, однако для обеспечения устойчивости пенсионной системы важно сохранять долгосрочный инвестиционный горизонт и избегать чрезмерного досрочного использования накоплений.
