Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов заявил о необходимости пересмотра подходов к досрочным изъятиям пенсионных накоплений. Об этом он сообщил в ходе расширенного заседания Правительства, передает корреспондент BAQ.KZ.



По его словам, действующие механизмы могут негативно повлиять на уровень будущих пенсионных выплат.

"Вместе с тем считаем, что для достойного уровня пенсионных выплат необходимо повысить коэффициент замещения. Это потребует ужесточения подходов к порогам досрочных изъятий", - заявил Тимур Сулейменов.

Он отметил, что пенсионные активы продолжают расти, однако для обеспечения устойчивости пенсионной системы важно сохранять долгосрочный инвестиционный горизонт и избегать чрезмерного досрочного использования накоплений.