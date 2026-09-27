Наводнения и оползни в Индии и Непале: 19 человек погибли
Сильные дожди и штормы привели к наводнениям и оползням в двух странах, ещё 10 человек числятся пропавшими без вести.
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В результате непогоды в Индии и соседнем Непале погибли 19 человек, ещё 10 пропали без вести.
По информации Reuters, в индийском штате Уттар-Прадеш за последние 48 часов погибли 15 человек, ещё пять получили ранения. Сильные дожди и грозы затронули 63 округа, повреждены 117 домов.
В Непале четыре человека — трое детей и женщина — погибли после схода оползня на дом в деревне Ниши-Кхола района Баглунг.
Кроме того, 10 непальских рабочих, устанавливавших палатки для альпинистов, пропали без вести после того, как лавина накрыла лагерь на горе Химлунг высотой 7126 метров в северном районе Мананг.
Из-за наводнений и оползней в некоторых районах Непала нарушена работа телекоммуникаций. Также пострадала работа гидроэлектростанций общей мощностью 40 МВт.
Власти Непала предупредили о возможных внезапных наводнениях в 49 из 77 районов страны. Уровень воды в основных реках и их притоках продолжает повышаться.
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