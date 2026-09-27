Наводнения и оползни в Индии и Непале: 19 человек погибли

В результате непогоды в Индии и соседнем Непале погибли 19 человек, ещё 10 пропали без вести.

По информации Reuters, в индийском штате Уттар-Прадеш за последние 48 часов погибли 15 человек, ещё пять получили ранения. Сильные дожди и грозы затронули 63 округа, повреждены 117 домов.

В Непале четыре человека — трое детей и женщина — погибли после схода оползня на дом в деревне Ниши-Кхола района Баглунг.

Кроме того, 10 непальских рабочих, устанавливавших палатки для альпинистов, пропали без вести после того, как лавина накрыла лагерь на горе Химлунг высотой 7126 метров в северном районе Мананг.

Из-за наводнений и оползней в некоторых районах Непала нарушена работа телекоммуникаций. Также пострадала работа гидроэлектростанций общей мощностью 40 МВт.

Власти Непала предупредили о возможных внезапных наводнениях в 49 из 77 районов страны. Уровень воды в основных реках и их притоках продолжает повышаться.