Навыки работы с ИИ станут обязательными для журналистов в ближайшие 2–3 года – Дмитрий Мун

В ближайшие два-три года умение использовать искусственный интеллект может стать одним из обязательных требований при трудоустройстве в СМИ. При этом Казахстан уже располагает необходимой инфраструктурой для развития ИИ, а отечественные стартапы создают решения для автоматической генерации новостей и видеоконтента. Об этом в эксклюзивном интервью BAQ.KZ на полях Astana Media Week 2026 рассказал генеральный директор Q.AI Дмитрий Мун.

По словам эксперта, искусственный интеллект уже существенно изменил программирование, информационную безопасность, образование и креативную индустрию. Следующим этапом станет масштабная трансформация медиасферы.

ИИ станет обязательным навыком журналиста

Дмитрий Мун отметил, что в IT-индустрии владение инструментами искусственного интеллекта уже становится важным критерием при приёме на работу. Аналогичные изменения, по его прогнозу, ожидают и журналистику.

«Вопрос о том, что должны быть обязательные навыки использования искусственного интеллекта, уже является основным при найме на работу в программировании. И я ожидаю, что в ближайшие два-три года это также коснётся индустрии медиа. Человек, который использует искусственный интеллект для конкретных практических функций, будет намного быстрее и эффективнее», – рассказал он.

Речь идёт об автоматическом переводе, подготовке сценариев, текстов и контент-планов, создании изображений, музыки и видео, а также анализе информации.

Однако, по мнению Муна, внедрение нейросетей должно происходить под руководством специалистов, хорошо понимающих особенности своей отрасли.

«Эту трансформацию нужно делать правильно, вокруг тех людей, которые очень хорошо знают индустрию и умеют управлять искусственным интеллектом. Важно развивать фундаментальное понимание этой индустрии», – подчеркнул эксперт.

Журналистам необязательно изучать программирование

Отвечая на вопрос о базовых навыках работы с ИИ, Дмитрий Мун отметил, что главное – постоянно изучать новые инструменты и применять их на практике.

По его словам, журналистам необходимо следить за развитием технологий, изучать опыт коллег и находить решения, которые могут повысить эффективность редакционной работы.

«Я всегда своим коллегам говорил: возьмите тот же GPT, задайте вопрос, какие есть авторитетные каналы, которые рассказывают, что искусственный интеллект меняет в той или иной индустрии, и какие новые приложения могут быть полезны. Важно подписываться на такие каналы, следить за трендами и практически использовать новые инструменты», – пояснил он.

При этом эксперт считает, что для эффективного использования нейросетей необязательно разбираться в технических принципах их работы.

«Если вы хотите быть эффективным, вам нужно просто постоянно быть открытым к новым технологиям. Необязательно знать программирование или как работает искусственный интеллект в теории. Вам просто нужно использовать новые инструменты», – отметил Мун.

Казахстан готов к развитию ИИ: теперь очередь за бизнесом

Говоря о положении Казахстана в Центральной Азии, генеральный директор Q.AI заявил, что страна занимает лидирующие позиции в формировании инфраструктуры искусственного интеллекта.

В числе ключевых достижений он назвал запуск суперкомпьютера, создание языковых моделей и развитие законодательной базы.

«Я думаю, что в экосистеме мы первые. Почему? Потому что всё, что необходимо было от государства в рамках инфраструктуры для развития искусственного интеллекта, сделано. Собран и сейчас уже работает первый суперкомпьютер, самый мощный в Центральной Азии. Он был на 86-м месте в мире среди самых мощных суперкомпьютеров в рейтинге TOP500», – рассказал Дмитрий Мун.

По его мнению, следующий этап развития искусственного интеллекта зависит прежде всего от активности частного сектора.

«Я думаю, что сейчас время как раз-таки за рынком, за частными компаниями, которые должны быстрее трансформироваться, потому что вся инфраструктура готова. Мы можем использовать всю эту инфраструктуру для того, чтобы творить новые трансформационные вещи», – отметил он.

ИИ-радио и перевод фильмов: что создают казахстанские стартапы

Дмитрий Мун также рассказал о разработках отечественных технологических компаний, которые уже применяют искусственный интеллект в медиапроизводстве.

В частности, речь идёт о проектах автоматизированного радиовещания, где новости формируются и озвучиваются нейросетями, а также об инструментах перевода фильмов.

«Есть очень много хороших стартапов в Казахстане. Сейчас уже часть из них разрабатывают и радио, которое полностью генерирует новости, рассказывает искусственный интеллект, перевод различных фильмов и прочее», – сообщил он.

По оценке эксперта, казахстанские специалисты уже добились заметного прогресса в применении ИИ для создания медиаконтента.

Казахстанцев планируют обучать созданию контента с помощью ИИ

Ещё одним направлением работы станет развитие цифровых навыков среди граждан, находящихся в поиске работы.

По словам Дмитрия Муна, совместно с государственными органами разрабатывается программа переобучения специалистов, которая предусматривает освоение инструментов искусственного интеллекта.

«Мы сейчас с государством совместно разрабатываем программу по рескиллингу. То есть для тех людей, которые пытаются найти работу в рамках центров занятости, с Министерством труда и социальной защиты населения давать в том числе тренинги по созданию контента с помощью искусственного интеллекта», – рассказал он.

Кроме того, эксперт упомянул обсуждение снижения налоговой нагрузки в данном направлении для стимулирования перехода специалистов к использованию новых технологий.

При этом конкретные сроки запуска программы и параметры возможных налоговых изменений в ходе интервью не назывались.

В будущем СМИ будут конкурировать не за контент, а за доверие

Отдельно Дмитрий Мун остановился на том, как искусственный интеллект изменит конкуренцию между редакциями.

По его мнению, если раньше главным преимуществом СМИ было наличие качественного и востребованного контента, то теперь на первый план выходит его достоверность.

«Раньше была проблема нехватки контента, и СМИ гнались за контентом. Сегодня с искусственным интеллектом всё меняется. Контента становится больше. И в будущем будет, и уже сейчас начинается нехватка доверенного контента», – отметил он.

Эксперт считает, что в условиях массового распространения материалов, созданных нейросетями, аудитория будет всё чаще обращаться к проверенным источникам информации.

«Можно использовать искусственный интеллект, но то СМИ, которому будут доверять, будет в приоритете и в топе. Если раньше было то СМИ, у которого крутой контент, то теперь крутой контент – это не проблема. И будут именно те СМИ, которым будут доверять», – подчеркнул Дмитрий Мун.

По его прогнозу, редакциям придётся уделять ещё больше внимания подтверждению информации, ссылкам на первоисточники и доказательствам достоверности публикуемых материалов.

Таким образом, искусственный интеллект не только ускорит производство новостей, но и изменит саму модель конкуренции на медиарынке. Главным преимуществом журналистики станет способность предоставлять аудитории проверенную информацию, которой можно доверять.