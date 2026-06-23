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Назначена дата совместного заседания палат Парламента Казахстана

Сегодня 2026, 17:21
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BAQ.kz Сегодня 2026, 17:21
Сегодня 2026, 17:21
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Фото: BAQ.kz

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал Распоряжение о созыве совместного заседания Палат Паламента.

"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 26 июня 2026 года в 10.00 часов в городе Астане", – говорится в тексте Распоряжения.

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