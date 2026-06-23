Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал Распоряжение о созыве совместного заседания Палат Паламента.

"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 26 июня 2026 года в 10.00 часов в городе Астане", – говорится в тексте Распоряжения.