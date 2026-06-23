Назначена дата совместного заседания палат Парламента Казахстана
Сегодня 2026, 17:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 17:21Сегодня 2026, 17:21
155Фото: BAQ.kz
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал Распоряжение о созыве совместного заседания Палат Паламента.
"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 26 июня 2026 года в 10.00 часов в городе Астане", – говорится в тексте Распоряжения.
Самое читаемое
- Новые правила для школ: какие изменения ждут учеников, родителей и педагогов
- Почти весь Казахстан оказался под штормовым предупреждением
- Отдых на Кольсае закончился травмой головы для туристки
- Первый завод гуманоидных роботов появится в Центральной Азии
- Где ожидается временное отключение электричества в Казахстане