Казахстанская ревматология уверенно укрепляет позиции на мировой арене. Одним из ярких представителей этой научной школы является вице-президент Asia Pacific League of Associations for Rheumatology Галымжан Тогизбаев – врач, ученый и организатор науки, чья работа сегодня формирует новые подходы к диагностике и лечению ревматических заболеваний. Подробностями он поделился в беседе с корреспондентом BAQ.KZ.

Его профессиональный путь связан с клинической практикой, научными исследованиями и развитием системы здравоохранения. Занимая должность заместителя председателя правления Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней, он сочетает работу с пациентами и участие в крупных научных проектах, направленных на внедрение современных медицинских технологий.

Одним из значимых этапов в его карьере стало выступление с пленарной лекцией на международном симпозиуме APLAR 2026. Это событие стало не только личным достижением, но и отражением уровня казахстанской ревматологии.

«Пленарный доклад на таком уровне, безусловно, – это знак доверия и признания. Особенно учитывая, что речь идет о симпозиуме Asia Pacific League of Associations for Rheumatology, который объединяет ведущих экспертов региона. Но для меня это не столько личное достижение, сколько признание уровня казахстанской ревматологии в целом. Когда я выходил на сцену, я чувствовал ответственность – представлять не только себя, но и страну, нашу научную школу, наших врачей», - отметил Тогизбаев.

Научные интересы Галымжана Тогизбаева сосредоточены на изучении патофизиологии ревматических заболеваний, в частности подагры, а также механизмов воспаления. В своих исследованиях он делает акцент на переходе от традиционного подхода к лечению к более современным моделям.

«Главная идея моего доклада – это переход от «реактивной» медицины к «предиктивной и персонализированной». Раньше мы лечили уже развившееся заболевание, а сегодня все больше понимаем, что ревматологические болезни можно выявлять гораздо раньше – еще до появления выраженных симптомов – и вмешиваться на этом этапе. Это меняет саму философию лечения: мы стремимся не просто контролировать болезнь, а предотвращать ее развитие и инвалидизацию», - рассказал врач.

По его словам, такие подходы уже постепенно внедряются в медицинскую практику.

«Это уже не только будущее – это переходный этап. Некоторые подходы, о которых я говорил, уже активно внедряются в ведущих клиниках мира: ранняя диагностика, биомаркеры, таргетная терапия. Но в полном объеме, конечно, это еще перспектива ближайших лет. Сейчас идет этап активного внедрения и адаптации этих технологий в разных странах», - подчеркнул он.

Отдельное внимание ученый уделяет развитию отечественной ревматологии. По его оценке, Казахстан уже интегрирован в международное медицинское сообщество, однако сохраняются направления, требующие дальнейшего роста.

«Я бы сказал, что Казахстан сегодня находится в фазе уверенного сближения с мировыми трендами. По ключевым направлениям – диагностике, доступу к современным препаратам, клиническим протоколам – мы уже интегрированы в международную повестку. При этом остаются зоны роста, особенно в научных исследованиях и ранней диагностике. Но важно, что у нас есть специалисты, школы и инфраструктура, которые позволяют двигаться вперед достаточно быстро», - отметил Тогизбаев.

Сегодня его работа сосредоточена на нескольких ключевых направлениях, которые определяют будущее ревматологии.

«Сейчас мои основные направления – это ранняя диагностика аутоиммунных заболеваний, изучение факторов риска и внедрение персонализированных подходов к лечению. Также мы активно работаем над созданием национальных регистров пациентов – это база для будущих научных открытий и улучшения качества помощи», - заявил эксперт.

По мнению Тогизбаева, Казахстан обладает значительным потенциалом для укрепления своих позиций в мировой ревматологии. Этому способствует как географическое положение, так и развитие научной и клинической базы.

«У Казахстана есть все предпосылки, чтобы стать одним из заметных центров ревматологии в Евразии. Мы находимся на пересечении научных и клинических школ Европы и Азии, и это дает нам уникальное преимущество. Особенно важно, что в 2029 году конгресс APLAR пройдет в Астане – это событие мирового уровня, которое привлечет ведущих специалистов со всего региона. Это не только признание, но и огромная возможность для развития науки, образования и международного сотрудничества. Кроме того, моя роль вице-президента – это возможность продвигать интересы региона и Казахстана на глобальной арене», – поделился спикер.

Отдельно он подчеркнул, что уровень казахстанской медицины подтверждается участием отечественных специалистов в международных научных публикациях и разработке рекомендаций.

«Мы опубликовали наши рекомендации по ревматоидному артриту и по болезни Шегрена в одном из международных журналов. Это означает, что наши рекомендации доступны всему азиатскому региону. И за первый месяц материал набрал более тысячи просмотров, что говорит о том, что в этом есть большая заинтересованность. Мы также являемся соавторами международных рекомендаций, к примеру, Азиатско-Тихоокеанской лиги ассоциаций ревматологов по лечению и менеджменту лечения ревматоидного артрита», - отметил эксперт.

Он убежден, что при поддержке государства, развитии науки и подготовке кадров Казахстан может не просто догнать, а в отдельных направлениях и опережать мировые тренды. По словам Тогизбаева, сегодня мы уже делаем конкретные шаги в этом направлении.

Таким образом, деятельность Галымжана Тогизбаева отражает не только личный профессиональный рост, но и системные изменения в казахстанской медицине. Его работа направлена на внедрение передовых научных подходов, развитие международного сотрудничества и повышение качества медицинской помощи, что в перспективе может существенно изменить подход к лечению ревматических заболеваний в стране.