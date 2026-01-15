Не успел выбросить в окно: Жителя Астаны хранящего марихуану задержали полицейские
Подробностями операции по поимке преступника поделились сотрудники правоохранительных органов.
Три килограмма марихуаны пытался выбросить в окно житель Астаны во время задержания, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Распространял и хранил запрещенные вещества 48-летний мужчина. Поймали предприимчивого казахстанца сотрудники управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Акмолинской области. Спецоперацию провели прямо по месту жительства правонарушителя.
"Во время обыска наркополицейские изъяли 57 расфасованных свертков и 3 полиэтиленовых пакета с наркотическим веществом марихуана высушенная общим весом 2 килограмма 887 грамм. В момент задержания мужчина пытался избавиться от запрещенных веществ, попытавшись выбросить их в окно, однако оперативники успели зафиксировать и изъять наркотические вещества", - рассказали в публикации.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело. На время расследования фигурант водворен в изолятор временного содержания.
