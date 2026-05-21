Нефть, экспорт и налоги: что повлияло на исполнение бюджета

В Министерстве финансов Казахстана объяснили причины недоисполнения республиканского бюджета за 2025 год. По данным ведомства, на ситуацию повлияли снижение мировых цен на нефть, сокращение экспортных объемов, а также уменьшение налоговых поступлений от крупных предприятий.

Как отметил вице-министр финансов Даурен Темирбеков на презентации отчета об исполнении республиканского бюджета за 2025 год, поступления в бюджет были исполнены на 98,8% и достигли 21,382 трлн тенге. Доходная часть республиканского бюджета выполнена на 98,6%: при плане в 21,4 трлн тенге фактически поступило 21,1 трлн тенге.

Собственные доходы без учета трансфертов составили 15,3 трлн тенге, что соответствует 97,9% от запланированного объема в 15,6 трлн тенге.

По итогам года бюджет недополучил 336 млрд тенге. Основной причиной стало невыполнение плана по налоговым поступлениям на 730 млрд тенге. Наиболее значительное снижение зафиксировано по корпоративному подоходному налогу и НДС.

В Минфине сообщили, что на доходы бюджета также повлияли несколько внешних и внутренних факторов. Среди них - падение средней цены на нефть на 6 долларов по сравнению с параметрами, заложенными при утверждении бюджета, снижение экспорта в третьи страны на 2,4% или 1,7 млрд долларов, а также удешевление свинца на 5,3%.

Дополнительным фактором стало увеличение объема льгот по таможенным платежам и налогам. По сравнению с 2024 годом этот показатель вырос на 204 млрд тенге, или на 17%.

В ведомстве отметили, что совокупное влияние этих обстоятельств и геополитической ситуации привело к сокращению налоговых поступлений от 134 крупных предприятий на 709,3 млрд тенге, что составляет 36%.

Кроме того, с начала года государство вернуло бизнесу НДС на сумму 1,4 трлн тенге - это на 138 млрд тенге больше, чем годом ранее.

При этом план по неналоговым поступлениям был перевыполнен на 388 млрд тенге.