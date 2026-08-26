Необходимо устранить региональные диспропорции в качестве образования — Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и акиматам усилить работу по повышению качества образования в регионах. Об этом глава государства заявил на Августовской конференции педагогов в Астане.

Глава государства отдельно остановился на результатах Единого национального тестирования 2026 года.

«В этом вопросе хочу отдельно остановиться на результатах Единого национального тестирования нынешнего года. В частности, высокие результаты показали выпускники Кызылординской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской областей, а также городов Астаны и Алматы», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В то же время результаты ЕНТ в Туркестанской, Атырауской, Актюбинской, Алматинской областях и области Улытау Президент назвал недостаточно позитивными.

Особого внимания, по словам Главы государства, требует ситуация в Туркестанской области.

«Самого пристального внимания со стороны профильного министерства и акимата требует ситуация в Туркестанской области. Результаты исследования программы PISA (за 2022 год) выявили низкое качество образования в Туркестанской области. Это означает, что в системе образования региона все еще существуют определенные пробелы», – подчеркнул Президент.

При этом Токаев отметил, что ситуацию в регионе нельзя назвать плачевной. Около 75% учащихся Туркестанской области проживают в сельской местности, что создает дополнительные вызовы для образовательной системы.

Президент подчеркнул необходимость создать благоприятные условия для комплексного развития школьников, обеспечить базовую инфраструктуру и привлечь высококвалифицированных специалистов в отдаленные населенные пункты.

«Это первоочередная задача, стоящая перед Правительством и акиматами. Необходимо в плановом порядке ускорить работу для достижения конкретных результатов», – заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также поручил акимам областей с низкими показателями в сфере образования усилить работу, а Правительству – обеспечить эффективную координацию этих мер.