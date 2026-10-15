Неприятный запах со строительной площадки в Алматы беспокоит жителей

В Алматы жители пожаловались на резкий запах, похожий на запах токсичных веществ, который уже три недели исходит со строительной площадки жилого комплекса «Весновка» по адресу: улица Муканова, 235. На жалобы жителей ответили в акимате Алмалинского района Алматы, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам жителей, даже находясь дома, они испытывают затруднения с дыханием, у них першит в горле и краснеют глаза.

Как пишет автор публикации в социальных сетях, неприятный запах ощущают не только жители дома, расположенного напротив строительной площадки, но и жильцы ЖК «Театральный», находящегося на квартал выше.

Даже при закрытых окнах у нас першит в горле и краснеют глаза. Мы подали обращение через E-Otinish. Однако, пока обращение восемь раз пересылали между отделами и департаментами, я боюсь, что многие могут отравиться химическими веществами, — говорится в публикации.

Что говорят в акимате Алмалинского района?

По информации акимата Алмалинского района, по указанному адресу ведётся строительство жилого комплекса «Frankfurt na Vesnovke». В настоящее время на объекте проводятся гидроизоляционные работы.

В районном акимате, ссылаясь на информацию Управления санитарно-эпидемиологического контроля, заявили, что нарушений санитарных норм не выявлено.

По данным акимата, предварительный срок завершения строительных работ — 20 октября.