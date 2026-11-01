Несколько человек пострадали при стрельбе на стадионе в американском Бирмингеме
Инцидент произошел вечером 31 октября на территории Legion Field, точное число пострадавших пока неизвестно.
1 Ноября 2026, 09:29
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1 Ноября 2026, 09:291 Ноября 2026, 09:29
147Фото: ABC News
Несколько человек пострадали в результате стрельбы на стадионе Legion Field в городе Бирмингем (штат Алабама, США). Об этом сообщает телеканал ABC News.
По предварительным данным, происшествие случилось около 19:50 по местному времени 31 октября — спустя несколько часов после завершения матча по американскому футболу.
Точное число пострадавших пока не установлено.
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