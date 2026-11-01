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Несколько человек пострадали при стрельбе на стадионе в американском Бирмингеме

Инцидент произошел вечером 31 октября на территории Legion Field, точное число пострадавших пока неизвестно.

1 Ноября 2026, 09:29
АВТОР
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ABC News 1 Ноября 2026, 09:29
1 Ноября 2026, 09:29
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Фото: ABC News

Несколько человек пострадали в результате стрельбы на стадионе Legion Field в городе Бирмингем (штат Алабама, США). Об этом сообщает телеканал ABC News.

По предварительным данным, происшествие случилось около 19:50 по местному времени 31 октября — спустя несколько часов после завершения матча по американскому футболу.

Точное число пострадавших пока не установлено.

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