Несколько человек пострадали при стрельбе на стадионе в американском Бирмингеме

Несколько человек пострадали в результате стрельбы на стадионе Legion Field в городе Бирмингем (штат Алабама, США). Об этом сообщает телеканал ABC News.

По предварительным данным, происшествие случилось около 19:50 по местному времени 31 октября — спустя несколько часов после завершения матча по американскому футболу.

Точное число пострадавших пока не установлено.