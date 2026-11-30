Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер оппозиции Гади Айзенкот не смогли договориться о формировании правительства национального единства. Их встреча в Герцлии продолжалась два часа. В совместном заявлении партий «Ликуд» и «Яшар» говорится, что переговоры прошли в деловом ключе, однако преодолеть глубокие разногласия сторонам не удалось.

По данным израильских СМИ, следующую встречу переговорщиков решили отменить. Айзенкот дал понять, что не намерен отказываться от сотрудничества с другими партиями оппозиционного блока ради коалиции с Нетаньяху. При этом он предложил «Ликуду» присоединиться к правительству позднее.

Ранее Нетаньяху предложил создать правительство национального единства, в котором политики могли бы поочерёдно занимать пост премьер-министра. Сам он даже согласился на первое время остаться на вторых ролях. Речь идёт о специальной должности запасного премьер-министра, которую Израиль ввёл в 2020 году. Она позволяет двум политикам договориться о ротации: один возглавляет правительство в первой части срока, затем передаёт пост второму. При этом запасной премьер имеет особый правовой статус и сохраняет должность даже в случае отставки действующего главы правительства.

Эта схема уже применялась в Израиле в рамках соглашения между Нетаньяху и лидером центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцем. Между тем Айзенкот продолжил консультации с другими политическими силами. В частности, он встретился с одним из основателей ультраправой партии «Ха-Ямин ха-Хадаш» Нафтали Беннетом. По итогам парламентских выборов 27 октября ни праворелигиозный лагерь Нетаньяху, ни оппозиционный блок не получили большинства. Поэтому для формирования правительства одной партии или политического блока недостаточно — необходимо договориться с другими силами и собрать парламентское большинство.

Президент Израиля Ицхак Герцог поручил Айзенкоту сформировать кабинет. На это у него есть время до 6 декабря, при необходимости срок могут продлить ещё на 14 дней. Одним из главных препятствий остаются разногласия между политическими лагерями, в том числе по вопросу возможного сотрудничества с арабскими и ультрарелигиозными партиями.