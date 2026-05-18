Нетаньяху и Трамп обсудили ситуацию с Ираном во время телефонного разговора
Трамп рассказал Нетаньяху об итогах своего визита в Китай.
Сегодня 2026, 04:04
Фото: Pixabay.com
Премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщили в канцелярии израильского премьера.
По данным СМИ, разговор состоялся перед заседанием израильского кабинета безопасности и продолжался более 30 минут.
Во время беседы Трамп рассказал Нетаньяху об итогах своего визита в Китай. Кроме того, стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана и возможное развитие событий в регионе.
По информации Ynet, в ходе разговора также поднимался вопрос вероятного возобновления ударов по Ирану. В сообщении отмечается, что в случае принятия соответствующего решения Вашингтоном Израиль может поддержать военные действия.
