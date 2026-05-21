"Нецензурная брань становится нормой": депутат заявил о тревожной тенденции в обществе

Сегодня на заседании Мажилиса Парламента депутат фракции партии «AMANAT» Нурсултан Байтилесов обратился с депутатским запросом к Премьер-министру Олжасу Бектенову, сообщает BAQ.kz.

Поводом для обращения стал общественный резонанс вокруг видео с одного из так называемых "трансформационных" тренингов в Астане, где участники массово использовали нецензурную лексику в рамках психологической практики. По данным государственных органов, организатор мероприятия уже привлечён к административной ответственности за мелкое хулиганство.

По мнению депутата, данный случай отражает более широкую тенденцию размывания норм публичной коммуникации и требует системного реагирования.

Выступая в ходе обсуждения, Нурсултан Байтилесов отметил, что речь идёт не об единичном эпизоде.

"Данный случай – не просто единичный эпизод, а проявление более широкой и тревожной тенденции", – подчеркнул он.

Байтилесов также отметил, что обсценная лексика постепенно начинает восприниматься как допустимая норма в публичной среде.

"Мы наблюдаем размывание границ допустимого в публичной коммуникации, когда нецензурная брань начинает восприниматься как норма", – заявил мажилисмен.

Отдельное внимание депутат уделил влиянию подобных практик на молодёжь и образовательную среду.

"Особую обеспокоенность вызывает проникновение такой лексики в сферу так называемых образовательных и околопросветительских мероприятий. Образование традиционно формирует не только знания, но и нормы поведения", – сказал он.

По словам парламентария, проблема приобретает системный характер.

"Сегодня же данная проблема приобретает системный характер, поскольку с нецензурной бранью всё чаще сталкиваются дети – в интернете, социальных сетях и повседневной среде", – отметил он.

Депутат ссылается на нормы законодательства о защите прав ребенка, согласно которым государство обязано обеспечивать защиту несовершеннолетних от информации, способной нанести вред их нравственному и духовному развитию.

Также отмечается, что аналогичные подходы неоднократно подчеркивались Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, который заявлял о недопустимости распространения грубости и агрессии в обществе.

В депутатском запросе подчеркивается, что культура речи является частью общественной этики и напрямую связана с конституционными ценностями, включая уважение, ответственность и общественную солидарность. Отдельно упоминается концепция «Адал азамат», направленная на формирование зрелого и ответственного общества.

Фракция «AMANAT» предлагает Правительству рассмотреть следующие меры:

дать правовую и этическую оценку случаям публичного использования нецензурной брани на массовых тренингах и мероприятиях, позиционируемых как образовательные;

выработать четкие этические требования для организаторов тренингов, семинаров и лекций с учетом защиты интересов несовершеннолетних;

усилить работу по продвижению культуры речи и уважительного общения, в том числе в молодежной среде и социальных сетях.