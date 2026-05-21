Нотариальная палата ответила на критику Базарбека о нарушениях нотариусов

Председатель Республиканской нотариальной палаты Олег Полумордвинов прокомментировал BAQ.KZ информацию, озвученную депутатом Мажилиса Бахытжаном Базарбеком на пленарном заседании, о нарушениях в работе некоторых нотариусов.

Депутат заявил о массовых нарушениях при выписке исполнительных надписей нотариусами в пользу микрофинансовых организаций, ломбардов и коллекторов.

Он также сослался на акты прокурорского реагирования от сентября 2023 года. По его словам, проверки по всей стране выявили 280 тысяч исполнительных надписей, не отвечающих требованиям закона. Из них 133 тысячи были зафиксированы в Алматы, 95 тысяч – в Кызылорде, 15 тысяч – в Астане, 9 тысяч – в Карагандинской области.

Базарбек отметил, что нотариусы оформляли незаконные исполнительные надписи по фиктивным долгам, задолженностям по зарплатам, государственным закупкам, а также при взыскании долгов по микрозаймам.

Депутат напомнил, что по закону исполнительная надпись применяется только по бесспорным требованиям – когда должник признает долг и факт неисполнения обязательств. Однако, по его словам, в ряде случаев нотариусы не требовали от должников письменного признания долга и подтверждающих документов.

Он подчеркнул, что в интересах микрофинансовых организаций, ломбардов и коллекторов некоторые нотариусы оформляли исполнительные надписи без достаточных доказательств. В результате на граждан могли возлагаться мнимые или недоказанные долги, а в отдельных случаях – обязательства, которых фактически не существовало.

Позиция нотариусов

Полумордвинов отметил, что критика депутата не стала для Палаты неожиданностью, поскольку эти вопросы ранее обсуждались в рамках рабочих групп и были известны нотариальному сообществу. По его словам, часть замечаний уже была учтена и устранена технически.

"Вы знаете, конструктивная критика – это очень хорошо. Мы абсолютно нормально к ней относимся и всегда открыты к конструктивным предложениям. С депутатом Базарбеком мы продуктивно работали на протяжении всех заседаний рабочих групп. Те факты, которые сейчас прозвучали, не являются для нас новостью. Это данные, основанные на проверках Генеральной прокуратуры, и эти сведения были доведены до нас. Многие вопросы, которые поднимались, уже были устранены. Например, в представлении Генеральной прокуратуры говорилось, что нотариусы нарушают территориальность. Сейчас этот вопрос технически решен. Например, нотариус из Астаны не может вынести исполнительную надпись в отношении жителя Алматы, потому что система технически не пропустит такое действие".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Информационное агентство BAQ.KZ (@baq.rus)

Он также подчеркнул, что Палата поддерживает меры в отношении нотариусов, нарушающих закон, и выступает за очищение профессионального сообщества от недобросовестных специалистов.