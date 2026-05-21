За ошибки с электронными документами нотариусов смогут лишать лицензии

Документ предусматривает усиление контроля за работой нотариусов, новые основания для приостановления и лишения лицензий, а также введение электронного нотариального архива.

Проверки нотариусов хотят прописать отдельно

Как отметили депутаты, действующая система контроля не учитывает особый статус нотариата. В связи с этим предлагается закрепить порядок проведения проверок непосредственно в Законе «О нотариате», а также расширить полномочия органов юстиции.

За что смогут приостановить лицензию

Согласно законопроекту, лицензию нотариуса смогут приостановить на срок до шести месяцев за нарушение Закона «О персональных данных и их защите».

Кроме того, приостановление лицензии будет возможно в случае, если нотариус поступит на государственную службу или станет депутатом Парламента либо маслихата на постоянной оплачиваемой основе.

Когда нотариуса смогут лишить лицензии

Отдельно в документе предусмотрены меры за нарушения при работе с электронными документами и электронной цифровой подписью. В таких случаях нотариуса могут полностью лишить лицензии.

В Казахстане создадут электронный нотариальный архив

Законопроект также предусматривает создание электронного нотариального архива.

Кроме того, нотариусов, которые получили лицензию, но не работали по специальности пять и более лет, обяжут проходить повышение квалификации перед возвращением к практике.