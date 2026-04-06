В Туркестанской области началось строительство автодороги в обход Сарыагаша, которая должна разгрузить город и ускорить транзит в направлении Узбекистана, передает BAQ.KZ.

Новый маршрут позволит вывести транзитный транспорт за пределы города, снизить нагрузку на уличную сеть и повысить безопасность дорожного движения.

Проект предусматривает строительство автодороги I-а категории протяжённостью 102,6 километра с четырёхполосным движением. Дорога будет соответствовать современным международным стандартам.

Ожидается, что запуск обхода ускорит перевозку грузов и пассажиров, а также повысит пропускную способность на одном из ключевых направлений в сторону Узбекистана.

Власти отмечают, что проект также повлияет на развитие приграничной торговли и укрепит роль региона как важного транспортного узла.

Другие дорожные проекты в регионе

Помимо обхода Сарыагаша, в Туркестанской области продолжается модернизация дорожной сети.

Протяжённость автодорог республиканского значения здесь составляет 678 километров. Сейчас реализуются проекты ремонта общей протяжённостью около 99 километров, включая реконструкцию развязок и мостов.

Кроме того, в этом году запланированы дополнительные работы на трассе Шымкент – Кызылорда протяжённостью более 100 километров. Там планируется установить автоматизированные системы контроля движения.

Ожидается, что реализация всех проектов позволит улучшить качество дорог, повысить безопасность и усилить транзитный потенциал Казахстана в регионе.