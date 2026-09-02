Новый круглогодичный горнолыжный курорт появится в Казахстане

Риддер планируют развивать не только как промышленный город, но и как один из крупных центров горного туризма Казахстана. Одним из главных проектов может стать круглогодичный горнолыжный курорт «Анатау» на Ивановском хребте.

О перспективах туристической отрасли рассказал аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов на встрече с жителями города.

Сейчас в Риддере зарегистрированы 42 объекта размещения. Только за первый квартал 2026 года город посетили около 11 тыс. туристов, среди них 1,3 тыс. иностранцев.

Город уже известен как одно из направлений для зимнего отдыха благодаря продолжительному снежному сезону и горному рельефу. Однако власти рассчитывают постепенно уйти от сезонной модели и привлекать путешественников в течение всего года.

«Риддер должен укреплять свои позиции не только как промышленный город, но и как один из основных центров горного туризма в стране. В городе реализуются проекты по развитию туристической инфраструктуры», – сказал Нурымбет Сактаганов.

В частности, в этом году в городе открыли гостиничный комплекс и ресторан Ridder Inn. Объем инвестиций в проект составил 750 млн тенге. Продолжается реконструкция Ridder Resort Hotel и комплекса «Эдельвейс».

Круглогодичный курорт

Одним из наиболее перспективных проектов называется создание горнолыжного курорта «Анатау» на Ивановском хребте. Предполагается, что он будет работать круглый год и поможет сформировать в Риддере полноценный центр горного туризма.

При этом развитие города не собираются ограничивать горнолыжным отдыхом. В Риддере планируют развивать пешие и велосипедные маршруты, экологический, семейный, спортивный и экстремальный туризм.

Отдельная задача – добиться того, чтобы путешественники оставались в городе дольше, а не приезжали лишь на несколько часов.

«Туристы должны приезжать в Риддер не на несколько часов, а оставаться на несколько дней, пользоваться местными услугами и возвращаться снова. Каждый дополнительный день, проведенный туристом в Риддере, – это дополнительный доход для гостиниц, кафе и местного бизнеса», – отметил глава региона.

В городе уже начал работу Центр туризма и инвестиций. Следующим шагом должно стать создание современного туристического визит-центра.