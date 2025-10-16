В Мажилисе прошло расширенное заседание с участием представителей правительства, бизнеса и депутатов, на котором обсудили подходы к сохранению упрощённого режима налогообложения и пересмотру запретительного списка видов экономической деятельности (ОКЭД) в рамках подготовки нового Налогового кодекса, передает корреспондент BAQ.KZ.

В обсуждении участвовали первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов, депутаты Мажилиса, представители Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", отраслевых ассоциаций и бизнес-сообществ.

По словам Азамата Амрина, работа над совершенствованием налогового законодательства ведётся в постоянном взаимодействии с предпринимателями и экспертами.

"Мы получили свыше 800 предложений, большинство из которых учтено. Благодаря этому 70% предпринимателей сохранят право работать по упрощённому налоговому режиму. Государство заинтересовано, чтобы бизнес работал открыто и устойчиво", – отметил он.

Депутат Айтуар Кошмамбетов подчеркнул необходимость особого подхода к микробизнесу.

"Предприниматели не просят льгот, они просят понятные и справедливые правила игры. “Упрощёнка” должна полностью охватить B2C-отношения и частично сохраниться в B2B-секторах – туризме, образовании, сфере услуг и мелкого производства", – сказал он.

Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов сообщил, что 31 вид деятельности креативного сектора сохранён в списке разрешённых для упрощённого режима налогообложения.

"Благодаря конструктивной работе депутатов фракции партии Respublica Нургуль Тау и Айтуара Кошмамбетова 31 вид деятельности креативного сектора сохранён в списке разрешённых для упрощённого режима. Это важный шаг для поддержки самозанятых и малого бизнеса в сфере культуры и медиа", – сказал он.

Бизнес-ассоциации выразили обеспокоенность тем, что чрезмерное расширение запретительного списка ОКЭД может привести к уходу компаний в тень, росту цен и сокращению рабочих мест.

По итогам заседания стороны договорились доработать перечень ОКЭД с учётом предложений предпринимательского сообщества и профильных ассоциаций. Планируется пересмотреть список в пользу B2C-секторов и частично по B2B-направлениям, а также рассмотреть возможность сохранения упрощённого режима для гидов и представителей туристической отрасли.

Министерство национальной экономики выразило готовность к открытому формату работы и проведению отраслевых встреч с участием бизнеса.