Нуркожа Кайпанов вышел в финал чемпионата мира по борьбе в Астане

Борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Астане. В полуфинальной схватке в весовой категории до 74 килограммов он победил японского спортсмена Йошиносукэ Аояги со счётом 3:1, передаёт BAQ.KZ.

В решающем поединке казахстанец встретится с представителем России Иналбеком Шериевым. Финальная схватка состоится 1 ноября.

Отметим, что выход Кайпанова в финал стал первым финалом для сборной Казахстана на домашнем чемпионате мира.