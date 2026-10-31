Нуркожа Кайпанов вышел в финал чемпионата мира по борьбе в Астане
Казахстанский спортсмен поборется за золото с представителем России Иналбеком Шериевым.
31 Октября 2026, 23:11
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31 Октября 2026, 23:1131 Октября 2026, 23:11
48Фото: НОК РК
Борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Астане. В полуфинальной схватке в весовой категории до 74 килограммов он победил японского спортсмена Йошиносукэ Аояги со счётом 3:1, передаёт BAQ.KZ.
В решающем поединке казахстанец встретится с представителем России Иналбеком Шериевым. Финальная схватка состоится 1 ноября.
Отметим, что выход Кайпанова в финал стал первым финалом для сборной Казахстана на домашнем чемпионате мира.
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