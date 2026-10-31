  • Главная
  • Новости
  • Нуркожа Кайпанов вышел в финал чемпионата мира по борьбе в Астане

Нуркожа Кайпанов вышел в финал чемпионата мира по борьбе в Астане

Казахстанский спортсмен поборется за золото с представителем России Иналбеком Шериевым.

31 Октября 2026, 23:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
НОК РК 31 Октября 2026, 23:11
31 Октября 2026, 23:11
48
Фото: НОК РК

Борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Астане. В полуфинальной схватке в весовой категории до 74 килограммов он победил японского спортсмена Йошиносукэ Аояги со счётом 3:1, передаёт BAQ.KZ.

В решающем поединке казахстанец встретится с представителем России Иналбеком Шериевым. Финальная схватка состоится 1 ноября.

Отметим, что выход Кайпанова в финал стал первым финалом для сборной Казахстана на домашнем чемпионате мира.

Самое читаемое

Наверх