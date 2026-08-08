Нурлыбеку Налибаеву доложили о состоянии экономического сотрудничества с рядом стран

Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев провел совещание по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Турцией, Китайской Народной Республикой, Азербайджаном, Республикой Корея, Японией, Таджикистаном, Францией, Германией, Великобританией и Туркменистаном.

В ходе заседания вице-премьер отметил, что вопрос укрепления взаимовыгодного сотрудничества с указанными странами находится в пристальном внимании Главы государства.

На совещании руководители государственных органов и национальных компаний доложили о текущем состоянии экономического сотрудничества с указанными странами и ходе реализации совместных проектов. Обсуждены основные вопросы экономического сотрудничества с зарубежными партнерами, а также определены перспективные направления дальнейшего развития внешнеэкономических связей.

Нурлыбек Налибаев подчеркнул, что укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с зарубежными партнерами является важным фактором промышленного и технологического развития страны. Кроме того, обозначил приоритетные направления сотрудничества.

По итогам совещания государственным органам и организациям поручено усилить работу по реализации достигнутых договоренностей и продолжить работу по определению новых инициатив.