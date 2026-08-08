Нурлыбеку Налибаеву доложили о состоянии экономического сотрудничества с рядом стран
Первый заместитель Премьер-министра провел совещание по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с рядом стран.
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Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев провел совещание по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Турцией, Китайской Народной Республикой, Азербайджаном, Республикой Корея, Японией, Таджикистаном, Францией, Германией, Великобританией и Туркменистаном.
В ходе заседания вице-премьер отметил, что вопрос укрепления взаимовыгодного сотрудничества с указанными странами находится в пристальном внимании Главы государства.
На совещании руководители государственных органов и национальных компаний доложили о текущем состоянии экономического сотрудничества с указанными странами и ходе реализации совместных проектов. Обсуждены основные вопросы экономического сотрудничества с зарубежными партнерами, а также определены перспективные направления дальнейшего развития внешнеэкономических связей.
Нурлыбек Налибаев подчеркнул, что укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с зарубежными партнерами является важным фактором промышленного и технологического развития страны. Кроме того, обозначил приоритетные направления сотрудничества.
По итогам совещания государственным органам и организациям поручено усилить работу по реализации достигнутых договоренностей и продолжить работу по определению новых инициатив.
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