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Нурлыбеку Налибаеву доложили о состоянии экономического сотрудничества с рядом стран

Первый заместитель Премьер-министра провел совещание по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с рядом стран.

8 Августа 2026, 07:41
АВТОР
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Ukimet 8 Августа 2026, 07:41
8 Августа 2026, 07:41
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Фото: Ukimet

Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев провел совещание по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Турцией, Китайской Народной Республикой, Азербайджаном, Республикой Корея, Японией, Таджикистаном, Францией, Германией, Великобританией и Туркменистаном.

В ходе заседания вице-премьер отметил, что вопрос укрепления взаимовыгодного сотрудничества с указанными странами находится в пристальном внимании Главы государства.

На совещании руководители государственных органов и национальных компаний доложили о текущем состоянии экономического сотрудничества с указанными странами и ходе реализации совместных проектов. Обсуждены основные вопросы экономического сотрудничества с зарубежными партнерами, а также определены перспективные направления дальнейшего развития внешнеэкономических связей.

Нурлыбек Налибаев подчеркнул, что укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с зарубежными партнерами является важным фактором промышленного и технологического развития страны. Кроме того, обозначил приоритетные направления сотрудничества.

По итогам совещания государственным органам и организациям поручено усилить работу по реализации достигнутых договоренностей и продолжить работу по определению новых инициатив.

 

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