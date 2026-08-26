Казахстану нужны собственные модели искусственного интеллекта - Смышляева

Модели искусственного интеллекта, которые будут использоваться в системе образования Казахстана, должны быть суверенными и учитывать национальные особенности страны. Такое мнение на Августовской конференции педагогов в Астане высказала экс-депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По ее словам, для развития собственных технологий искусственного интеллекта необходима соответствующая инфраструктура - дата-центры, вычислительные мощности и суперкомпьютеры.

«Модели искусственного интеллекта в образовании должны быть суверенными. Они будут работать непосредственно с учениками, их мышлением и ценностями, поэтому должны быть локализованы на территории нашей страны. Они должны быть обучены с учетом наших исторических и традиционных реалий», – сказала Смышляева.

Вместе с этим Казахстан использует зарубежные технологические решения. Как отметила общественный деятель, приобретаемые для системы образования продукты адаптируются под отечественные образовательные программы.

«У нас сегодня есть продукты, которые мы приобретаем, в том числе лицензии специально для развития системы образования. Мы адаптируем их под казахстанские образовательные траектории, при этом это лучшие продукты мира сегодня. Наши дети и педагоги живут в очень интересное, инновационное время», – отметила она.

Смышляева подчеркнула, что скорость внедрения искусственного интеллекта становится критически важной для образовательных систем. По ее мнению, отставание в этой сфере способно повлиять не только на качество образования, но и на экономическое развитие страны.

«Сегодня счет идет на месяцы. Страны, которые не успеют перестроить свою образовательную систему под реалии искусственного интеллекта и цифрового мира, могут очень сильно отстать. Причем не только в качестве образования, но и в вопросах экономики и развития в целом», – заявила Смышляева.

По ее словам, одна из главных задач сейчас - подготовить к новой цифровой реальности как школьников, так и педагогов. При этом важно не допустить чрезмерного использования технологий и сохранить когнитивные навыки детей.

«Нам важно качественно подготовить детей и педагогов к новой реальности, чтобы не было злоупотреблений и чрезмерного использования. Важно сохранить когнитивный потенциал и при этом не отстать в развитии детей», – заключила общественный деятель.

Августовская конференция педагогов «Жаңа Конституция - білім беру жүйесінің стратегиялық негізі» проходит 26 августа в Астане.