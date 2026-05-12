О чем договорились Казахстан и Индонезия

В Астане прошло второе заседание Межправительственной комиссии Казахстана и Индонезии по экономическому сотрудничеству, передает BAQ.kz.

Казахстанскую делегацию возглавил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, индонезийскую – министр-координатор по экономическим делам Аирлангга Хартарто.

В переговорах участвовали представители госорганов, бизнеса, НПП «Атамекен» и дипломатических миссий.

Стороны обсудили развитие торговли, инвестиций, транспорта и логистики, энергетики, цифровизации, сельского хозяйства, стандартизации и туризма.

Казахстан подчеркнул, что Индонезия является важным экономическим партнером в Юго-Восточной Азии и выразил заинтересованность в расширении сотрудничества. Между странами действует 26 соглашений в разных сферах.

Отдельное внимание уделили соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией, подписанному в декабре прошлого года. Оно должно стать важным инструментом для роста торговли и промышленной кооперации.

Казахстан предложил увеличить взаимные поставки товаров. По оценкам, экспортный потенциал по 20 товарным позициям превышает 60 млн долларов. Среди перспективных направлений –поставки ферросплавов для промышленности Индонезии, а также увеличение экспорта зерна.

Отдельно обсуждалось расширение поставок казахстанской пшеницы. По прогнозам, потребность Индонезии в импорте пшеницы может вырасти до 13 млн тонн. Казахстан готов поставлять зерно высокого качества для мукомольной отрасли.

Также Казахстан выразил готовность увеличить экспорт халяльной продукции, в том числе говядины, баранины и мясных консервов. В качестве примера был представлен крупный животноводческий проект с полным циклом производства и поголовьем 50 тысяч голов скота.

Индонезийская сторона подтвердила интерес к сотрудничеству в сферах продовольственной безопасности, халяльной индустрии, энергетики, цифровизации, туризма и других направлениях.

Стороны также обсудили развитие транспортной связанности между регионами, включая мультимодальные маршруты и пилотный контейнерный железнодорожный проект через коридор Ляньюньган.

Отмечен рост туристического обмена: число туристов из Казахстана в Индонезию выросло с 8,2 тыс. человек в 2023 году до 24,4 тыс. в 2025 году.

По итогам заседания подписан протокол, закрепляющий достигнутые договорённости между сторонами.