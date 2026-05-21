О недопоступлении средств от организаций нефтяного сектора заявили в ВАП

Член Высшей аудиторской палаты Юлия Энгель на презентации отчета об исполнении республиканского бюджета за 2025 год заявила о недопоступлении средств от организаций нефтяного сектора, передает BAQ.KZ.

"Уже озвучивались данные, что активы Нацфонда увеличились до 73,8 млрд долл. США.

И это на фоне неисполнения плана по налоговым поступлениям на 23%.

Недопоступление средств в Нацфонд от организаций нефтяного сектора носит системный характер", - сказала Энгель.

По ее словам, ВАП делал замечание по этому вопросу.

"Нестабильность подходов к формированию перечня таких организаций неоднократно была предметом замечаний ВАП.

Для нас очевидно, что это осознанные решения, чтобы покрыть часть дефицита республиканского бюджета за счет потенциальных поступлений в Нацфонд", - сказала Энгель.

Она также отметила, что ззъятия из Нацфонда в виде трансфертов в 2025 году все еще существенны - 5,3 трлн тенге.Большая часть  – целевые трансферты.  

