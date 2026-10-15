Областную детскую больницу в Костанае откроют после капремонта
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Областная детская больница в Костанае, которая не работает с 2021 года, пройдет капитальный ремонт. Деньги на него полностью выделили из республиканского бюджета, сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.
Проектно-сметную документацию разрабатывали больше года, сейчас она готова.
«Это хорошая новость для нашего региона. В настоящее время проведены необходимые процедуры, и мы готовы приступить к ремонтным работам до конца текущего года», - сказал аким.
По проекту здание не только отремонтируют. Больницу полностью оснастят современным медицинским оборудованием.
Все эти годы родителям приходилось везти детей на лечение в другие медицинские организации. Жители не раз критиковали закрытие главной детской больницы региона.
После ремонта больница снова начнет принимать маленьких пациентов. Сроки открытия аким не назвал.
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